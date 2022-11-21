Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом 2 21.11.2022, 16:32

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Будет создан специальный международный трибунал.

Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом и призвала создать специальный международный трибунал для наказания россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинской партии «Слуга народа».

- Все 30 стран НАТО поддержали предложения нашей делегации. Такой трибунал позволит осудить не только непосредственных исполнителей военных преступлений, но и высшее руководство российской федерации. Резолюция будет направлена правительствам и парламентам всех стран-членов НАТО, - заявил украинский нардеп, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблеи НАТО Егор Чернев.

По его словам, резолюция ПА НАТО имеет несколько важных для Украины решений:

- увеличение поставок Украине вооружения;

- разработка конкретных шагов по вступлению Украины в НАТО;

- создание механизма взыскания репараций с РФ за нанесенный Украине ущерб.

Вместе с тем, в резолюции закреплена позиция НАТО о том, что Альянс будет поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

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