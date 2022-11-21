Десантники ВСУ захватили в плен группу российских военных 14 21.11.2022, 16:45

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Видеофакт.

Бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины взяли в плен нескольких российских оккупантов. Подходящее видео выложили в интернет.

Старший пленник представился рядовым стрелком Олегом Анатольевичем Макашовым, младший — старшим лейтенантом, командир взвода (имя и фамилию трудно разобрать). Вроде бы разведчики.

Телеграмм-канал «Оперативный ВСУ» сообщил, что сичеславские десантники ликвидировали другого старшего лейтенанта захватчиков. При этом продемонстрировано удостоверение «двухсотого» офицера.

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