С минского «МакДональдса» на Независимости снимают вывески: видео 21 21.11.2022, 16:54

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Ушла эпоха.

С минского «МакДональдса», расположенного на проспекте Независимости, сняли вывески и закрашивают все упоминания о ресторане. Как рассказали «Зеркалу» читатели, пока проводились эти работы, людей в ресторан запускали через черный ход.

Напомним, первые три ресторана «МакДональдс» открылись в Беларуси в ночь с 9 на 10 декабря 1996 года в Минске: на перекрестке улицы Ленина и нынешнего проспекта Независимости, неподалеку от мединститута и на площади Бангалор.

Уход «МакДональдса» с рынка Беларуси

Как стало известно 11 ноября, «МакДональдс» уходит с белорусского рынка. Его место займет российская сеть фастфуда «Вкусно — и точка». Это российская сеть ресторанов быстрого питания, открытая в помещениях сети McDonald’s после ее закрытия в России и продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору. Открытие первых ресторанов сети прошло 12 июня 2022 года. Меню обновленной сети ресторанов осталось прежним, но были изменены названия блюд — из них убрана приставка «Мак». С 15 сентября вместо напитков Coca-Cola, Fanta, и Sprite в российской сети продаются напитки под брендом «Добрый», который также принадлежит The Coca-Cola Company.

По мнению одного из сотрудников, причина такого решения — экономическая: из-за выросших расходов на логистику и проблем с поставками белорусская сторона сочла целесообразным отказаться от американской франшизы и «продаться» российской сети.

Рестораны под брендом «Вкусно — и точка» начнут работать в Беларуси 22 ноября.

Ранее в ресторанах белорусской сети McDonald’s начали пропадать некоторые блюда из меню. В компании это объясняли сложностями с поставками. Сначала сеть убрала ряд позиции из «МакЗавтрак», затем это же произошло с «БигТейсти».

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