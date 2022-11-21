Врачи назвали продукты, повышающие настроение 5 21.11.2022, 17:01

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Они также полезны и для физического здоровья.

Томаты содержат антиоксиданты, которые защищают от различных заболеваний, пишет medicina.ua.

Китайские и японские ученые проанализировали психическое здоровье и пищевые продукты около 1 тыс. человек старше 70 лет. Оказалось, что люди, которые ели помидоры 2-6 раз в неделю, на 46% реже страдают от депрессии , чем те, кто употреблял томаты один раз в неделю. Другие полезные продукты, такие как капуста, морковь, лук или тыква, не обнаруживают следов наблюдения за психологическим состоянием.

В течение жизни 20% происходят с депрессией, при этом женщины чаще, чем мужчины. Пожилые люди более страдают, потому что их настроение ухудшается из-за болезней, потери близких людей и одиночества. Томаты содержат большое количество ликопена, антиоксиданта, который вызывает инфаркт миокарда и рак предстательной железы. Проведенное исследование подтвердило предположение о том, что помидоры полезны не только для физического, но и психического здоровья. По мнению ученых, это может быть связано с тем, что ликопен затрагивает клетки головного мозга от повреждений.

Ученые установили , что если есть помидоры каждый день, то можно снизить риск развития депрессии на 52%.

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