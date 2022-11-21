Шендерович: Cегодня Путину не до Пригожина 6 21.11.2022, 17:24

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Виктор Шендерович

Никакой РФ, в сущности, больше нет.

Писатель и публицист Виктор Шендерович рассказал о том, какие ресурсы остались у Путина для продолжения войны, пишет «Салідарнасць».

— Если есть загробная жизнь, то я бы желал, чтобы Гитлер увидел сегодняшний Берлин. Это было бы ему самым страшным наказанием — сегодняшний свободный космополитичный Берлин, — говорит Шендерович в эфире канала Фабрика новин. — Я надеюсь, что и у русской цивилизации будет исторический шанс исправиться.

На прошлом витке, в 1991 году, мы не сделали работу над ошибками, и поэтому трагический кровавый XX век продолжается в XXI веке.

Писатель снова обращается к аналогии с гитлеровской Германией.

— Шантаж и тяжелый кровавый рэкет — единственный шанс Путина. Уже не идет и речи о том, что он что-то завоюет в Украине. Речь идет о том, чтобы нанести недопустимый ущерб. Для этого у него ракет хватает, чтобы долбить инфраструктуру и делать невыносимо огромной цену для Украины за продолжение войны.

Потому что Путин сегодня хочет мира, как, конечно, хотел бы мира Гитлер в 1944 году. Конечно, он тогда вполне был готов к миру, но к этому уже не был готов мир. Аналогии совершенно очевидны.

Путин сегодня изо всех сил хочет мира, и бомбометание по гражданским объектам в Украине — это как раз его способ переговоров. Что не съем, то понадкусаю, по старому анекдоту, что не завоюю, все попорчу, вам не будет жизни — вот логика Путина, обращенная к Украине и Западу.

Ресурсы в длинную у сторон несопоставимые, у Путина они закончатся, но, к сожалению, не сейчас. Какое-то время эта кобра еще сможет продолжать свои прыжки, прежде чем ляжет плашмя.

Когда-то меня поразило то, как мангусты побеждают кобру. Оказывается, дело не только в реакции, но и в ресурсах. Для того, чтобы встать в боевую вертикальную стойку и атаковать, кобре нужно довольно много сил, и в какой-то момент, на какой-нибудь 15-й бросок она устает вертеться вокруг собственной оси и бросаться, и просто не может подняться из пыли, в которую сама себя бросила.

И тогда мангуст перекусывает ей шею. Сегодня Россия — опасная кобра, которая продолжает пытаться наносить смертельные укусы. Через время, конечно, она ляжет пластом из-за отсутствия ресурсов. Однако до этого успеет истощить не только себя, но и нанести чудовищные травмы Украине, — полагает Шендерович.

По его мнению, наблюдаются серьезные признаки разрушения России как государства.

— У Путина нет никаких других возможностей, кроме продолжения шантажа. Альтернативой этому является признание поражения, поэтому он будет продолжать гнуть свою линию.

На это уйдут последние ресурсы российской экономики и последние моральные ресурсы, потому что страна распадается и деградирует и феномен Пригожина, вышедшего в политику, — это ясный сигнал разрушения Российской Федерации.

Никакой РФ, в сущности, больше нет. Это просто «малина», где в разных частях рулят бандиты в большом диапазоне от Кадырова до Пригожина.

Пригожин — это путинский проект, но он уже вышел из-под крыши Путина и это одна из симптоматик распада. Потому что еще недавно было невозможно представить наезд «путинского повара» на путинского губернатора.

Сегодня уже возможно, сегодня Путину не до Пригожина, ему ни до чего, кроме собственного инстинкта самосохранения. Пригожин ему, по крайней мере, не мешает. А то, что он давно уже не спрашивает у Путина, что ему можно делать, а что нельзя, это очевидно.

И для меня это смешная ситуация, потому что я был оштрафован на полтора миллиона за то, что назвал его «уголовником и убийцей». А сегодня он сам называет себя, собственно говоря, в открытую убийцей, позиционирует себя как уголовник. Этот каминг-аут случился, что совершенно не меняет юриспруденцию поразительным образом.

Феномен сегодняшнего Пригожина, вышедшего из тени, в политику, и собирающего под себя электорат Жириновского и просто бандитский электорат, — это симптоматика распада российского государства.

Если раньше в нулевых годах можно было говорить о путинском авторитарном государстве, о бесправии, о захвате власти, но все-таки это было государство, управляемое вот таким авторитарным образом.

Сегодня нет никакой реакции на демонстративные убийства: одни граждане России публично выкладывают пленку с тем, как они убивают другого гражданина России — и никакой реакции!Пресс-секретарь президента говорит, что «нас это не касается». И, в сущности, их это не касается, они заняты самосохранением, а то, что граждане России убивают друг друга, — это симптоматика того, что нет вообще никакого государства. Раньше было авторитарное, сегодня просто банда, которая рулит.

Единственное, что ее заботит, это сохранение власти, поэтому все силовые ресурсы брошены на Навального, Кара-Мурзу, на пикетчиков, на либералов, на тех, кто может помешать оставаться у власти, а уголовщина, Песков в кои-то веки не соврал, не имеет к ним отношения. Это, конечно, очень серьезная симптоматика для России, — сделал вывод писатель.

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