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Политзаключенного Арсения Чижика осудили на 2,5 года колонии по «делу Зельцера»

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  • 21.11.2022, 17:28
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Политзаключенного Арсения Чижика осудили на 2,5 года колонии по «делу Зельцера»

Дело рассматривал судья Руслан Царук.

В Гомельском областном суде 21 ноября осудили политзаключённого Арсения Чижика по ч. 1 ст. 130 («Разжигание другой социальной ненависти») Уголовного кодекса и назначили ему 2 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии в условиях общего режима. Дело рассматривал судья Руслан Царук, пишет правозащитный центр «Вясна».

Арсения Чижика задержали в Гомеле по уголовному делу, возбуждённому за комментарии в интернете после гибели в минской квартире сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка и it-специалиста Андрея Зельцера.

Первоначально Арсений проходил по уголовному делу по двум статьям: 369 УК («Оскорбление представителя власти») и ч. 1 ст. 130 («Разжигание другой социальной вражды»). Согласно приговору, одну из статей позже сняли.

Поддержите политзаключённого письмами, телеграмами и посылками: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А. Арсений Сергеевич Чижик.

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