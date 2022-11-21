Водители фур стоят в очередях до 12 суток, чтобы выехать из Беларуси в Польшу 6 21.11.2022, 17:48

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А что с легковыми авто?

«Наша ніва» посмотрела, как выглядит ситуация с очередями на границах Беларуси и ЕС.

По состоянию на 14 часов 21 ноября, выезда из Беларуси ожидают более 3540 грузовых авто. На литовском направлении наиболее напряженной ситуация выглядит в пункте пропуска «Каменный Лог», там в очереди на выезд собралось более 860 грузовиков. На польском направлении наиболее загруженным остается пункт пропуска «Берестовица», там собралось более 650 фур.

Водитель, ставший в очередь 8 ноября в «Берестовице», рассказал, что в Польшу он попал только 20 ноября.

На легковом направлении большие очереди наблюдаются только в «Берестовице», там выезда ждут более 100 машин. Более 30 легковых авто ожидают выезда в Литву в пункте пропуска «Лоша». В «Котловке» и «Каменном Логе» по 20 машин, в «Привалке» — 10. В пунктах пропуска «Бенякони» и «Видзы» очередей нет. На латвийском направлении тоже без очередей.

На минувших выходных наибольшие очереди среди легковушек наблюдались в пункте пропуска «Брест». В пиковые часы там собиралось более 150 машин на выезд из Беларуси.

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