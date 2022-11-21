Глава Пентагона: Украинские войска лучше готовы к зиме, чем российские 5 21.11.2022, 17:51

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Ллойд Остин

Фото: wikipedia

США будут поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

Об этом 21 ноября заявил министр обороны США Ллойд Остин во время своей поездки в Индонезию, сообщает «Гордон» со ссылкой на CNN.

Остин добавил, сейчас «трудно предсказать», сколько будет еще продолжаться война России против Украины. Глава Пентагона подчеркнул, что в центре внимания США находится поддержка Украины, в то время как Украина сосредоточена на том, чтобы «делать все, чтобы вернуть себе всю суверенную территорию».

Остин также заявил, что, по его мнению, Украина «будет готова» к боевым действиям в зимние месяцы. Он добавил, что украинская армия будет в «намного лучшем состоянии, чем российская», в частности, благодаря США.

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