Украинские морпехи уничтожили хранилище россиян с боеприпасами 21.11.2022, 18:12

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Украина 271-ый день дает мощный отпор оккупантам.

Украинские морские пехотинцы уничтожили за минувшие сутки восемь оккупантов и хранилище с боеприпасами. Об этом сообщило Командование морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

- Военные части и подразделения Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, входящих в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. За прошедшие сутки, 20 ноября, морские пехотинцы уничтожили двух оккупантов, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что артиллерийские воинские части и подразделения Командования морской пехоты ВМС ВС Украины наносили огненное поражение по захватчикам, в результате чего украинские воины уничтожили шесть человек живой силы и хранилище боеприпасов.

Окончательные потери врага уточняются.

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