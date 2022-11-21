В Борисове тибетский мастиф покусал шестерых прохожих 4 21.11.2022, 18:16

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На хозяина завели уголовное дело.

По данным следствия, 26 мая в Борисове собака породы тибетский мастиф покусала шестерых прохожих: трех женщин и трех мужчин. Женщины (в возрасте от 46 до 68 лет) были госпитализированы, одна из них проходила лечение в реанимации. Согласно заключениям экспертов, потерпевшим женщинам были причинены менее тяжкие телесные повреждения. У одного из мужчин выявлены легкие телесные повреждения.

В ходе расследования установлено, что в этот день 57-летний житель Борисова выпустил двух своих тибетских мастифов из вольера во двор, не убедившись в безопасном для других граждан поведении животных. Мужчина оставил их без присмотра и уехал. В результате одна из собак покинула дворовую территорию дома и причинила телесные повреждения прохожим.

СК квалифицировали действия владельца собак по ст. 155 (Причинение менее тяжких телесных повреждений по неосторожности) УК Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Следователи также выяснили, что в 2021 году мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение правил содержания животных, повлекшее причинение вреда здоровью людей.

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