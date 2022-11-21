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В каждом кабинете сюрприз: как разминировали здание СБУ в Херсоне

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  • 21.11.2022, 18:25
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В каждом кабинете сюрприз: как разминировали здание СБУ в Херсоне

Опубликовано видео с находками «русского мира».

Оккупанты в здании Службы безопасности в Херсоне спрятали взрывчатку. Об этом написал спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров. Он опубликовал видео с находками русского мира, пишет «Главком».

«Мина МЛ7 заложена под принтер и еще много сюрпризов нашли во время разминирования здания СБУ в Херсоне. Мины были почти в каждом кабинете», – рассказал Назаров.

Спикер отметил, что некоторые из оставленных мин невозможно переносить для уничтожения. Следовательно, разминирование невозможно.

«Единственный выход – это подрыв заминированной постройки», – сказал Назаров.

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