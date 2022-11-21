В Минске задержали нотариуса 1 21.11.2022, 18:35

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С ней попытались снять «покаянное» видео, но что-то пошло не так.

Телеграм-канал, связанный с ГУБОПиК, отчитался о задержании нотариуса из Минска. С ней попытались снять «покаянное» видео. Но на нем женщина отрицает все предъявленные ей обвинения, передает «Зеркало».

На видео женщина говорит о том, что работает нотариусом Минского городского нотариального округа. Она сообщила, что была подписана на дворовой чат.

«Информацию деструктивных каналов не распространяла. Я не ходила на протестные акции», — говорит женщина.

Судя по всему, ей несколько раз задают одни и те же вопросы, об этом свидетельствуют монтажные склейки видео: «Я не была на протестных акциях. Никогда», — говорит задержанная.

Личность женщины в настоящее время устанавливают правозащитники.

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