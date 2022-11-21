У четверых белорусов забрали паспорта на белорусской границе 21.11.2022, 18:39

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В ГПК сообщили подробности.

В Государственном пограничном комитете рассказали, что у четверых белорусов на государственной границе забрали паспорта. Подробности сообщили в телеграм-канале ГПК.

Речь идет о нескольких инцидентах на прошедших выходных, 19-20 ноября, из-за чего граждане Беларуси лишились своих паспортов на белорусской границе.

Так, минчанин выезжал из страны через пункт пропуска «Брест» и предъявил пограничникам для проверки паспорт, находящийся в базе данных о недействительных документах. И в этом же пункте пропуска другой мужчина, житель Минска, показал пограничникам испорченный паспорт с размытой печатью.

В «Каменном Логе», на белорусско-литовской границе, белоруска предъявила паспорт, срок действия которого истек 6 января 2022 года.

А через пункт пропуска «Лоша» из Литвы в Беларусь хотела въехать 45-летняя белоруска, проживающая в Англии. Однако ее паспорт также оказался просроченным на 1,5 месяца.

- Во всех случаях паспорта изъяты, граждане привлечены к админответственности и оштрафованы за нарушение режима госграницы, - подчеркнули в ГПК.

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