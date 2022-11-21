Финляндия и Швеция выполнили свои обязательства для вступления в НАТО 2 21.11.2022, 18:47

Об этом заявил генсек НАТО.

Финляндия и Швеция выполнили свои обязательства для вступления в НАТО в качестве полноправных членов. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в ходе 68-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи Альянса 21 ноября.

Стенограмму выступления опубликовала пресс-служба НАТО.

«Пришло время завершить процесс вступления и приветствовать Финляндию и Швецию в качестве полноправных членов НАТО. Это сделает наш Альянс сильнее, а наш народ будет в большей безопасности», – заявил глава Альянса.

Также пришло время активизировать сотрудничество с другими партнерами, добавил Столтенберг.

«Мы разделяем интересы безопасности и сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Мы можем и должны решать их вместе, защищать свободу от угнетения», – заявил глава НАТО.

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