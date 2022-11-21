Страны ОПЕК+ неожиданно задумались об увеличении нефтедобычи 21.11.2022, 19:01

Саудовская Аравия и другие члены картеля обсуждают наращивание производства в объеме до 500 000 баррелей в сутки.

Не успели страны ОПЕК+ начать сокращать добычу согласно принятому 5 октября решению, как уже задумались о ее увеличении.

Саудовская Аравия и другие члены картеля обсуждают наращивание производства в объеме до 500 000 баррелей в сутки, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК. Вопрос поднят в преддверие ближайшего заседания организации и примкнувших к ней стран, включая Россию, которое должно состояться 4 декабря – за день до вступления в силу эмбарго на поставки российской нефти в Европу.

5 октября страны ОПЕК+ договорились сократить квоты на 2 млн баррелей в сутки, решение вступило в силу с ноября. Реальное снижение добычи, по оценкам экспертов, должно составить около 1 млн баррелей, так как многие страны, включая Россию, не выбирали квоты.

Решение об увеличении добычи выглядит несколько странно на фоне падения цен на нефть: с первой недели ноября они опустились более чем на 10%. На торгах в понедельник цена Brent опускалась примерно на 1% ниже $87 за баррель, но после сообщения WSJ падение к 18.20 по Минску составляло уже 4,9% до $83,3. Американский сорт нефти WTI дешевел на 5,2% до $75,9 за баррель.

Цена Brent в результате пробила поствоенный минимум, достигнутый в конце сентября, и опустилась до уровня 11 января.

Добычу можно увеличить, так как зимой всегда растет спрос на нефть, передает WSJ позицию некоторых делегатов. Спрос на нее, как ожидается, увеличится в I квартале 2023 г. до 101,3 млн баррелей в сутки, что на 1,69 млн баррелей больше среднего значения в 2022 г. Однако надежды многих экспертов на увеличение потребления в Китае в результате смягчения политики нулевой терпимости к ковиду пока не оправдываются. Goldman Sachs на выходных снизил прогноз цены Brent в IV квартале со $110 до $100 за баррель, объяснив это ситуацией с ковидом в Китае и отсутствием определенности с относительно конкретного уровня потолка для цены российской нефти, который до сих пор не обнародовали страны «большой семерки». Новые карантины в Китае приведут к падению спроса, эквивалентному сокращению добычи на 2 млн баррелей в сутки от ОПЕК+, говорится в отчете банка.

В выходные в Китае было зарегистрировано три смертельный случая от ковида, тогда как до сих пор, по официальной статистике, не было ни одной смерти с мая.

Еще одна причина начавшегося обсуждения увеличения добычи заключается в том, что две крупных страны ОПЕК, Ирак и ОАЭ, хотят нарастить производство, рассказали источники WSJ.

Октябрьское решение ОПЕК+ в Вашингтоне восприняли чуть ли не как объявление экономической войны. Президент Джо Байден пригрозил Саудовской Аравии «последствиями» за сокращение нефтедобычи, с резкими заявлениями выступили некоторые американские политики. Решение «поможет финансово поддержать» войну России в Украине, сказал тогда председатель комитета по международным отношениям сенатор-демократ Роберт Мендес. В Белом доме и Конгрессе стали обсуждать меры противодействия ОПЕК.

В Эр-Рияде настаивали, что решение принято по фундаментальным основаниям, в ожидании сокращения спроса из-за сползания мировой экономики в рецессию, а не ради поддержки России. Решение об увеличении добычи перед вступлением в силу европейского эмбарго и в ситуации, когда введение ограничения на цену российской нефти может привести к сокращению ее поставок, позволит саудовцам еще раз показать, что они действуют в собственных интересах и интересах рынка, а не России, отмечает WSJ.

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