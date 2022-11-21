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В центре Минска подрались водители

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  • 21.11.2022, 19:40
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В центре Минска подрались водители

Что не поделили?

На улице Ленина в самом центре Минска была драка. Как утверждает читатель «Онлайнера», который был очевидцем ситуации, один из водителей подошел к чужой машине и стал вести себя агрессивно. Это попало на запись видеорегистратора.

На видео нет фрагмента, который бы раскрывал возможную причину конфликта.

— Я пытался найти по видео конфликт, но так и не нашел. Похоже, была проблема помехи справа — непонятно, — рассказал корреспонденту «Онлайнера» читатель.

Так или иначе, на записи видно, как человек подходит к автомобилю голубого цвета и делает акцентированное движение в отношении водителя этой машины. Через некоторое время видны движения руками, напоминающие удары.

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