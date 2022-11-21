ВСУ атаковали вражеский пункт управления и два района скопления оккупантов 21.11.2022, 19:54

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинским военным удалось пункт управления, склад горюче-смазочных материалов россиян. Также ВСУ «накрыли» два района скопления оккупантов.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Противник продолжает вооруженную агрессию против украинского государства, не прекращает наносить удары по объектам промышленности. Пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны, осуществляет оборудование в инженерном отношении линии обороны, на отдельных направлениях продолжает вести наступательные действия. Ведет воздушную разведку.

За текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск вдоль линии столкновения.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружена.

В приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Глубокое, Старица, Огурцово, Зарубинка, Амбарное и Двухлетняя Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площадка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка, Торское и Берестовое Донецкой области.

На Бахмутском на Авдеевском направлении х противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. В Новопавловском направлении противник ведет активную оборону на захваченных рубежах. Производит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них - Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

В Запорожском направлении враг обороняется. Осуществил обстрелы украинских позиций по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населённых пунктов.

В Криворожском и Херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оборудование и логистическое обеспечение передовых подразделений, не прекращает артиллерийские обстрелы позиций украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. Вел огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Милово, Дорожное, Веселое, Высунцы, Огромное, Станислав и Херсон.

На временно оккупированной территории АР Крым продолжаются мероприятия скрытой мобилизации в ряды российских оккупационных войск. В частности, в Симферополе, 19 ноября текущего года, состоялось совещание с участием так называемых руководителей силовых структур с представителями управления города и председателями поселковых советов. Главным вопросом этого сборища было невыполнение определенных количественных показателей мобилизации.

С целью решения указанной проблемы с 21 ноября 2022 года представители так называемых военных комиссариатов и полиции на указанной временно оккупированной территории начали вручение повесток под подпись.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла удар по району сосредоточения противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

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