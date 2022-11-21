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Космический корабль «Орион» прошел на минимальной высоте над поверхностью Луны

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  • 21.11.2022, 20:05
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Космический корабль «Орион» прошел на минимальной высоте над поверхностью Луны

Аппарат совершил необходимый маневр без связи с Землей.

Беспилотный космический корабль «Орион» миссии NASA Artemis-1 21 ноября прошел всего в 130 километрах над лунной поверхностью и завершил прожиг двигателя, необходимый для продолжения полета, сообщает Space.com.

NASA вело прямую трансляцию события. Она прервалась, когда корабль зашел за Луну и был потерян сигнал. Аппарат совершил необходимый маневр без связи с Землей.

Через четыре дня NASA планирует вывести Orion на удаленную орбиту вокруг Луны, прежде чем он начнет возвращение на Землю.

Космический корабль стартовал к Луне 16 ноября. Он был запущен сверхтяжелой ракетой-носителем SLS.

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