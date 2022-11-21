Визовые центры Польши рассказали об изменениях при записи на визу 2 21.11.2022, 20:00

4,434

Изменения начнут действовать с 28 ноября.

Для подачи документов надо будет пройти онлайн-верификацию по личному идентификационному номеру в Межбанковской системе идентификации. О новых правилах записи на подачу документов для получения визы 21 ноября рассказали в компании VFS Global.

Изменения начнут действовать с 28 ноября. Процесс записи подачи на визу будет разделен на три этапа:

все белорусам старше 18 лет надо будет пройти онлайн-верификацию по личному идентификационному номеру в Межбанковской системе идентификации;

затем необходимо будет записаться на подачу документов на сайте VFS;

на почту должно прийти письмо, подтверждающее дату и время подачи документов.

Граждане других стран, лица старше 60 лет, законные представители несовершеннолетних лиц до 18 лет могут подать заявку для регистрации по электронной почте:

Для записи на подачу документов в Минске, Гомеле или Могилеве: info. polminsk@vfshelpline.com;

Для записи на подачу документов в Гродно или Лиде: info. polgrodno@vfshelpline.com;

Для записи на подачу документов в Бресте, Пинске или Барановичах: info. polbrest@vfshelpline.com.

В визовом центре обратили внимание на то, что для успешного прохождения процедуры записи заявка по почте должна быть отправлена с личной электронной почты заявителя, для несовершеннолетних — с электронной почты родителя, который планирует подавать документы за ребенка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».