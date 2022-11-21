Визовые центры Польши рассказали об изменениях при записи на визу

Визовые центры Польши рассказали об изменениях при записи на визу2
- 21.11.2022, 20:00
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Изменения начнут действовать с 28 ноября.
Для подачи документов надо будет пройти онлайн-верификацию по личному идентификационному номеру в Межбанковской системе идентификации. О новых правилах записи на подачу документов для получения визы 21 ноября рассказали в компании VFS Global.
Изменения начнут действовать с 28 ноября. Процесс записи подачи на визу будет разделен на три этапа:
все белорусам старше 18 лет надо будет пройти онлайн-верификацию по личному идентификационному номеру в Межбанковской системе идентификации;
затем необходимо будет записаться на подачу документов на сайте VFS;
на почту должно прийти письмо, подтверждающее дату и время подачи документов.
Граждане других стран, лица старше 60 лет, законные представители несовершеннолетних лиц до 18 лет могут подать заявку для регистрации по электронной почте:
Для записи на подачу документов в Минске, Гомеле или Могилеве: info. polminsk@vfshelpline.com;
Для записи на подачу документов в Гродно или Лиде: info. polgrodno@vfshelpline.com;
Для записи на подачу документов в Бресте, Пинске или Барановичах: info. polbrest@vfshelpline.com.
В визовом центре обратили внимание на то, что для успешного прохождения процедуры записи заявка по почте должна быть отправлена с личной электронной почты заявителя, для несовершеннолетних — с электронной почты родителя, который планирует подавать документы за ребенка.