Строительная отрасль Беларуси испытывает кадровый голод 21.11.2022, 20:35

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Чем это грозит стране.

В строительной отрасли — массовый отток людей, отмечают эксперты проекта «Кошт урада» в телеграм-канале «Нашы грошы». Аналитики отмечают, что ситуация с занятостью в этой сфере «ярко характеризует общую экономическую обстановку в стране». Тем временем в Беларуси по-прежнему наблюдается дефицит строителей. При этом темпы возведения жилья замедлились.

С августа 2020-го и до сегодня не было ни одного месяца, в котором бы строительные организации приняли больше человек, чем уволили. «Сплошной „минус“. Причем отток этот измеряется не десятками и сотнями людей, речь идет о тысячах. Рекордным стал ноябрь 2020-го, когда количество занятых в отрасли сократилось на 2 504 человека, и октябрь 2021-го, когда ушло 2118 человек», — поясняют эксперты.

Аналитики добавляют, что в конце осени присутствует цикличное ускорение оттока кадров. «Можно вполне справедливо предположить, что оно произойдет и в этом году. В 2022 году в январе-сентябре из строительства ушло 8816 человек, а это значит, что уже к декабрю эта цифра перешагнет за десятитысячный рубеж, — прогнозируют эксперты. — Много это или мало? На пике подъема отрасли, в 2010 году, в строительстве было занято 412,6 тыс. человек. К 2021 году эта цифра сократилась до 272 тысяч. За 11 лет — минус треть рабочих рук. А за 2022-год сфера потеряет еще 3−4% специалистов».

Тем временем сейчас нанимателям требуется 790 каменщиков, 770 маляров, штукатуров — почти 690, бетонщиков — 590. Это следует из данных общереспубликанского банка вакансий на 21 ноября.

Чем грозит экономике отток строителей

«Кошт урада» поясняет, чем опасно для экономики сокращение работников в строительстве.

«От количества занятых в строительной сфере зависит то, сколько в стране строится нового жилья. И далее: количество новостроек и доступность кредитов напрямую коррелирует с ценами на недвижимость. От того, как много квартир будет куплено, зависит рост спроса на новую мебель, бытовую технику, различные отделочные услуги. Новостройки влияют на появление в районе новых магазинов, сервисов и услуг. Это лишь небольшой перечень причинно-следственных связей», — уточняют аналитики.

Как они считают, строительство можно считать «зеркалом» ожиданий населения и бизнеса.

«Бизнес заказывает строительство новых магазинов и офисов, если планирует развиваться. Люди покупают квартиры, рассчитывая прожить в них не одно десятилетие, вырастить детей и построить счастливое будущее, — пишут аналитики. — Оценивать масштабы изменений в строительной сфере можно по разным критериям: количеству метров введенного в эксплуатацию жилья, возведенных объектов социальной инфраструктуры или коммерческих объектов. Все эти показатели связаны с важным параметром — сколько людей работает в сфере. Ведь в строительстве всегда задействовано очень много ручного квалифицированного труда».

Анализируя причины происходящего в строительстве, аналитики отмечают:

«В августе 2020-го в Беларуси позитивные ожидания закончились. С этого времени большинство населения, бизнеса живут сегодняшним днем, или, если хотите — выживают. Многие покидают страну, часто — не планируя возвращаться. Получается, что строительная отрасль переживает глубокий кризис (в том числе) потому, что белорусы перестали верить в свое будущее при текущей ситуации в стране», — полагают эксперты «Кошт урада».

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