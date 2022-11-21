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РФ разместила в Беларуси комплексы «Искандер» и С-400

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  • 21.11.2022, 20:49
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РФ разместила в Беларуси комплексы «Искандер» и С-400

Стягивая в Беларусь вооружение, Россия прикрывается «охранной воздушного пространства».

Россия разместила на территории Беларуси ракетные комплексы «Искандер» и С-400, а С-300 перебрасывает в Донецкую область, чтобы наносить удары не только по инфраструктуре прифронтовых городов, но и по украинским войскам.

Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга в Медиацентре «Украина-Укринформ» 21 ноября.

Он уточнил, что стягивая в Беларусь вооружение, Россия прикрывается «охранной воздушного пространства».

«Они разместили на территории Беларуси, в том числе «Искандеры», а также С-400 якобы охраняют воздушное пространство Беларуси», — отметил спикер.

Он также добавил, что противовоздушные ракеты С-300 пока не нужны россиянам для защиты воздушного пространства, поэтому из беларуси их перебрасывают на Донбасс.

«Они их используют в качестве баллистических ракет — то есть они летят по баллистической траектории с направления до 150 километров. Они являются производителями этих ракет, у них их много. Они могут позволить себе таким образом их „утилизировать“, потому что имеют большой спектр противовоздушной обороны, поэтому С-300 им не очень нужны, у них возникла необходимость перебросить эти ракеты на Донбасс, чтобы наносить удары не только по инфраструктуре прифронтовых городов, но и по позициям наших войск, чтобы уничтожать их максимально эффективно», — подчеркнул Игнат.

С начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

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