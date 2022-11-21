В Украине создали батальон тюркских народов 21.11.2022, 21:02

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Добровольцы обратились к Путину и Кадырову.

В Украине создан батальон «Туран», который состоит из представителей тюркоязычных народов. Бойцы намерены «кошмарить» россиян и «кадыровцев», которые воюют в Украине.

Об этом сообщил казахстанский оппозиционер Айдос Садыков.

Командир подразделения — гражданин Кыргызстана Алмаз Кудабек, который заявил, что кремлевский диктатор Владимир Путин под видом «спецоперации» в Украине занимается настоящим геноцидом тюркоязычного населения. Также он отметил, что Кадыров прикрывается исламом, объявив о джихаде.

Он также потребовал от Кадырова не трогать «священную религию», прикрывая свои преступления.

«Прикрываясь исламом, Рамзан Кадыров объявляет джихад. Мы уничтожим его сатанинский режим и для этого будем бороться каждый день. Да здравствует Туран!», — сказал в своем обращении Кудабек.

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