ОБСЕ раскритиковала прошедшие в Казахстане выборы президента 21.11.2022, 21:13

В миссии указали на запрет баллотироваться независимым кандидатам.

Наблюдавшая за внеочередными президентскими выборами миссия БДИПЧ ОБСЕ подвергла критике проведенную в Казахстане предвыборную кампанию и процесс подсчета голосов. Об этом на состоявшейся в Астане пресс-конференции заявила руководитель миссии Урсула Гацек в понедельник, 21 ноября, передает DW.

По ее словам, несмотря на взятые Казахстаном обязательства, участие граждан в политической жизни страны остались ограниченными. Кроме того, был отмечен имеющийся в Казахстане фактический запрет баллотироваться на пост президента независимым кандидатам, что противоречит международным стандартам.

В целом состоявшиеся президентские выборы в миссии ОБСЕ назвали неконкурентными. «Отсутствие плюрализма сыграло значительную роль в подрыве конкуренции на этих выборах, а ограничения свободы слова и возможности проводить мирные собрания сузили пространство для критических высказываний», - подчеркнула Гацек. Она также обратила внимание на непрозрачность процедуры подсчета голосов, что вызывает сомнения в честности учета выбора избирателей.

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