Белорус хочет, чтобы иностранные активы «Беларуськалия» пошли на компенсацию жертвам лукашенковских репрессий 5 21.11.2022, 21:37

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«Беларуськалий» находится в списке подсанкционных компаний.

В сентябре стало известно, что основной собственник компании Biriu kroviniu terminalas, управляющей терминалом насыпных грузов в порту Клайпеды, Игорь Удовицкий хочет выкупить пакет акций, принадлежащий «Беларуськалию». Однако белорусский активист написал литовскому премьер-министру, что сделка с подсанкционными активами незаконна. Активист хочет, чтобы белорусские активы не продавали. А если все-таки продавать, то чтобы средства пошли на компенсации репрессированным, пишет «Наша Нiва».

На протяжении многих лет продукция «Беларуськалия» поставлялась на зарубежные рынки через порт Клайпеды. Белорусский производитель по договоренности владел 30% акций Biriu kroviniu terminalas (BKT). Он выкупил их в 2013 году за 30 млн долларов. Однако «Беларуськалий» попал под санкции и с февраля этого года прекратил поставлять удобрения через терминал.

Игорь Удовицкий обращался в Совет по конкуренции Литвы, чтобы получить разрешение на сделку. Сейчас ему прямо и косвенно принадлежат 70% компании. В результате бизнесмен может стать единоличным владельцем терминала.

После того, как о ситуации стало известно, в кабинет премьер-министра Литвы поступило обращение от белоруса Виталия Алейника. Из ответа на него следует, что сделка Удовицкого с «Беларуськалием» под вопросом.

«Я и мои сограждане были искренне удивлены, когда узнали о намерении одного из литовских бизнесменов структурировать сделку о покупке акций группы «Беларуськалий». Как только сделка была положена на стол Совета по конкуренции Литвы, я немедленно просил этот отдел наложить вето на сделку, даже не разбираясь в сути ее воздействия на конкуренцию в этом секторе литовской экономики. К сожалению, Совет по конкуренции Литвы дал свой отзыв, что будет не в состоянии наложить вето на сделку, так как вопрос не входит в сферу их компетенции», — отмечал белорус в своем обращении.

«Наша цель — передать эти активы и ресурсы людям, пострадавшим от репрессий в Беларуси, в том числе и репрессированным работникам «Беларуськалия», — говорит Виталий Алейник.

Но может ли быть конкретный механизм для такого использования активов?

«Еще в начале года я подал ходатайство в Генпрокуратуру Литвы, чтобы на белорусские активы были (по крайней мере, в пределах юрисдикции Литвы) наложены ограничения в плане невозможности передачи прав собственности на них и так далее, — говорит Виталий Алейник. — Прокурор официально мне ответил, что данное ходатайство приобщено к материалам уголовного дела, возбужденного в Литве по фактам преступлений режима против граждан Беларуси, согласно принципам универсальной юрисдикции. Санкции — это политический инструмент: сегодня ввели, завтра отменили», — замечает Виталий.

А вот юридический процесс так просто политикой не остановишь: поэтому именно в рамках юридического процесса активисты могут «перетянуть» даже санкционные активы в русло Уголовного кодекса и дальше разбираться, как по факту реализовывать решение суда, поясняет активист.

Он приводит пример: На днях Янулявичюс из Конфедерации промышленников Литвы заявил, что они могут использовать санкционные активы для «компенсации потерь инвесторов и физлиц», если Лукашенко национализирует их бизнес в Беларуси.

«Значит, вполне такие активы использовать можно. Но я убежден, что прежде всего это нужно использовать в пользу пострадавших белорусов, а не каких-то инвесторов, которые годами крутились вокруг диктатуры, а теперь встрепенулись», — отмечает Алейник.

Активист считает, что в случае продажи белорусские активы за рубежом должны приоритетно использоваться для компенсации потерь пострадавших, в том числе и сотрудников «Беларуськалия». Но он отмечает и другое: Беларуси выгодно сотрудничать с Литвой и иметь свои активы в Клайпеде с точки зрения логистических затрат, диверсификации экспортных каналов и т.д. То, что режим начал распродавать «семейное серебро» в виде активов того же «Беларуськалия», не соответствует национальным интересам белорусов.

«Уверен, что надо всеми силами сохранить наши активы за границей в руках белорусов до тех пор, когда мы сможем их использовать в самой Беларуси», — подытоживает он.

В ответе от литовского правительства подчеркнуто, что Литва занимает последовательную позицию, согласно которой осуждает Россию и Беларусь за их действия, и «прилагает все усилия для оказания максимально сильного дипломатического, политического и экономического давления».

«В рамках экономического давления необходимо обеспечить безусловное выполнение всеми физическими и юридическими лицами режима санкций Европейского союза и целей ограничительных мер ЕС», — говорится в ответе.

«Беларуськалий» находится в списке подсанкционных компаний. В письме отмечается, что средства и экономические ресурсы подсанкционных организаций и лиц должны быть заморожены без возможности их использования.

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