Украина продолжает военную операцию в режиме тишины на Кинбурнской косе 21.11.2022, 21:59

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Боевые действия по полному освобождению Николаевской области имеют свои особенности.

На территории Кинбурнской косы в Николаевской области продолжается военная операция Вооруженных сил Украины по деоккупации, но государство пока сохраняет информационную тишину. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, объяснив особенности боевых действий в упомянутом районе, передает zn.ua.

По ее словам, специфика ситуации на части Николаевщины, которая остается занятой российской армией, заключается в географических факторах. Враг может подтягивать туда резервы с временно захваченной территории Херсонщины и после ударов, нанесенных нашими бойцами.

«Тем не менее, мы продолжаем боевую работу. Как только будет результат, мы о нем отчитаемся. Пока это военная операция в режиме тишины», – отметила Гуменюк.

Руководитель пресс-центра также добавила, что из-за географических особенностей войска РФ не могут разместить слишком много сил на Кинбурнской косе, которая почти со всех сторон окружена водой.

«Вода все же создает предпосылки для того, чтобы там не удержаться. К тому же и погода на нашей стороне. В эти времена обычно там очень сильно штормит. И удержаться, даже просто находясь на месте, невозможно, потому что уже мощные ветры, штормы. Смывает и сливает врага даже природа с этой земли», – заметила она.

В то же время, по словам Гуменюк, такие погодные условия, скорее, можно считать плюсом для наших защитников.

Кроме этого, она объяснила, что Кинбурнскую косу важно освободить от оккупантов для того, чтобы Николаевский порт смог начать безопасную работу в рамках «зернового соглашения» . Глава пресс-центра выразила надежду, что с гарантиями безопасности пути из Николаева смогут помочь и международные партнеры.

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