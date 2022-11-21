В общество охотников, которое возглавляет Шуневич, хотят набирать детей с 8 лет 13 21.11.2022, 22:13

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Игорь Шуневич

Фото: ctv.by

Летом Шуневич признавался, что мечтает создать клуб женщин-охотниц.

Министерство лесного хозяйства вынесло на общественное обсуждение проект указа Лукашенко, которым хотят внести изменения в законодательное регулирование деятельности Белорусского общества охотников и рыболовов, сообщает Национальный правовой интернет-портал.

Одна из правок касается возраста принятия в ряды общества. Если сейчас, согласно уставу БООР, туда берут с 16 лет, то снизить эту планку предлагается до 8 лет (с 8 до 16 брать ребенка в организацию можно будет только с согласия родителей).

В обосновании законопроекта подчеркивается, что это лишь документальное закрепление уже существующей практики: сейчас в юношескую секцию берут тоже с 8 лет, но это прописано только в локальных правовых актах организации, тогда как в уставе значится, что членом БООР можно быть только гражданам от 16 лет.

«Установление минимального возраста для вступления в члены РГОО „БООР“ позволит заниматься целенаправленным воспитанием подрастающего поколения, прививать ему с раннего возраста принципы бережного отношения к природе Беларуси, стремление к сохранению ее богатств, и в качестве определенного поощрения даст возможность пользоваться преимуществами членов РГОО», — так объясняют необходимость поправок в организации.

К слову, в военно-патриотические клубы при МВД Беларуси детей тоже набирают с 8-летнего возраста.

Общественное обсуждение проекта указа ведется с 21 по 30 ноября на Правовом форуме Беларуси.

Напомним, с октября 2021 года Белорусское общество охотников и рыболовов возглавляет экс-министр внутренних дел Игорь Шуневич. Он уже высказал ряд экстравагантных предложений, например, назвал Красную книгу «рудиментом» и предложил исключить из нее зубра, рысь и других животных. Летом Шуневич признавался, что мечтает создать в рамках БООР клуб женщин-охотниц.

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