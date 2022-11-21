Генсек НАТО: Нужно победить Путина сейчас, чтобы не заплатить потом куда больше 4 21.11.2022, 22:33

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Йенс Столтенберг

Союзники должны настроиться на долгосрочную поддержку Украины.

Несмотря на то, что РФ «продолжает сталкиваться с неудачей за неудачей» в своей войне на уничтожение Украины, а украинцы продолжают освобождать территорию от оккупации, «было бы большой ошибкой недооценивать Россию», и союзники должны настроиться на долгосрочную поддержку Украины. Об этом на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Мадриде заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг, передает liga.net.

Он подчеркнул, что РФ «сохраняет значительный военный потенциал и большое количество войск», а также «готова нести существенные потери», чтобы «причинить ужасные страдания украинскому народу».

«Поэтому мы должны быть готовы поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. Да, я знаю, что эта поддержка имеет свою цену. В наших странах многие люди сталкиваются с кризисом стоимости жизни. Это тяжелые времена. Но цена, которую мы платим, измеряется деньгами. А украинцы платят цену, которая измеряется кровью», – напомнил Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул – если позволить оккупантам победить в Украине, «всем нам придется заплатить гораздо более высокую цену», потому что авторитарные режимы «во всем мире узнают, что они могут получить желаемое с помощью грубой силы».

«Это имело бы прямые последствия для нашей безопасности. Сделало бы мир более опасным. И нас – более уязвимыми. Вот почему мы не можем позволить Путину победить в Украине», – подытожил Столтенберг.

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