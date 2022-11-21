Бывшего политзаключенного Илью Миронова снова задержали в Гомеле 21.11.2022, 22:37

1,814

Илья Миронов

Он провел на свободе меньше месяца.

Гомельского волонтера и бывшего политзаключенного Илью Миронова, который был освобожден из СИЗО в конце октября, снова задержали силовики. Об этом сообщает «Гомельская вясна».

В субботу, 19 ноября, Илья рассказал в соцсетях, что, пока он ездил в Минск, к нему домой в Гомеле приходили силовики. Он тогда написал, что причина визита станет известна в понедельник.

По информации правозащитников, в понедельник во второй половине дня Миронова задержали в рамках административного дела. Ожидается, что завтра над ним пройдет суд по ст. 19.11 КоАП о распространении «экстремистских» материалов. До суда мужчину отправили в изолятор временного содержания.

Напомним, Илья Миронов известен своей инициативой «Пишите письма», направленной на поддержку политзаключенных. Сам он написал более 2500 писем. Инициатива была номинирована на Национальную премию за достижения в области прав человека в 2021 году.

30 сентября 2021 года Миронов был задержан в рамках «дела Зельцера» о комментариях в интернете после гибели айтишника Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка в Минске. Изначально Илье было предъявлено обвинение по ст. 130 УК о разжигании вражды. Но в ходе следствия обвинение не подтвердилось, и статью заменили на 369−1 УК «Дискредитация Республики Беларусь».

Больше года Миронов провел в СИЗО. 24 октября 2022-го его осудили на 1,5 года лишения свободы в колонии общего режима, но освободили в зале суда, потому что день в СИЗО приравнивается к 1,5 дня в колонии, и Илья свое наказание уже отбыл. Также ему назначили штраф в 6400 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».