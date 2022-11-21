У Республиканцев заверили — помощь Украине не будет уменьшаться 2 21.11.2022, 22:39

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США могут ее увеличить.

Сенатор-республиканец Джим Риш заявил, что помощь Украине со стороны США не будет уменьшаться, несмотря на то, что его партия получила большинство в Палате представителей по результатам промежуточных выборов. Об этом он сообщил в интервью «Европейской правде».

По его словам, можно не бояться сокращения поддержки Украины со стороны США. Он отметил, что в США «абсолютная свобода слова».

«У нас есть 535 конгрессменов, и среди этого количества есть часть тех, кто не поддерживает усилия США в помощи Украине. Они имеют право высказывать это мнение, и когда кто-то из них делает такие заявления, журналисты как мухи на мед слетаются, чтобы написать об этом», — сказал сенатор.

Риш заявил, что речь может идти даже об увеличении объемов помощи Украине. Он подчеркнул, что «это постоянно обсуждается» и упомянул предложение президента США Джо Байдена о новом пакете помощи Украине с гарантированным объемом финансирования.

«Некоторые считают, что там должно быть больше денег, некоторые — что должно быть меньше. Мы найдем решение», — резюмировал политик.

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