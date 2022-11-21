ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал еще в 2014 году
- 21.11.2022, 22:52
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Он издевался над украинской женщиной.
Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который убивал украинцев еще в 2014 году. Саид Закаев известен своими издевательствами над украинскими патриотами. Об этом заявил активист Сергей Стерненко, ссылаясь на родственницу оккупанта.
Закаев в 2014 году воевал против ВСУ на Донбассе. В Донецке он поймал местную жительницу Ирину Довгань и издевался над ней из-за ее проукраинской позиции.
Оккупанты привязали женщину к столбу и фотографировались с ней.
Татьяна Скребенкова, которая по всей видимости является родственницей оккупанта заявила, что Закаева ликвидировали 31 октября.