ВСУ ликвидировали оккупанта, который воевал еще в 2014 году 21.11.2022, 22:52

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Саид Закаев

Он издевался над украинской женщиной.

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который убивал украинцев еще в 2014 году. Саид Закаев известен своими издевательствами над украинскими патриотами. Об этом заявил активист Сергей Стерненко, ссылаясь на родственницу оккупанта.

Закаев в 2014 году воевал против ВСУ на Донбассе. В Донецке он поймал местную жительницу Ирину Довгань и издевался над ней из-за ее проукраинской позиции.

Оккупанты привязали женщину к столбу и фотографировались с ней.

Татьяна Скребенкова, которая по всей видимости является родственницей оккупанта заявила, что Закаева ликвидировали 31 октября.

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