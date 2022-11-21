Люксембург передает армии Украины внедорожники HMMWV
- 21.11.2022, 23:00
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Министр обороны Люксембурга заявил, что его страна будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Люксембург отправляет Украине в качестве военной помощи внедорожники HMMWV. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Люксембурга Франсуа Бауш.
«Армия Люксембурга и Министерство обороны Люксембурга поддерживают Вооруженные Силы Украины, направляя дополнительные многоцелевые колесные машины высокой мобильности (HMMWV)», – написал Бауш.
Министр обороны Люксембурга выразил уверенность, что дополнительные военные внедорожники «укрепят Украину в реализации ее права на самооборону».
Он заверил, что Люксембург будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.