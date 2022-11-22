Ученые назвали вес Земли 22.11.2022, 1:34

Это цифра с 27 нулями.

В Международной системе единиц (СИ) появились новые метрические префиксы для известных единиц измерения. Так стал известен вес Земли, пишет Science Alert.

Ученые и представители правительств разных стран, которые собрались на 27-й Генеральной конференции по мерам и весам, проходившей в Версальском дворце, недалеко от Парижа, посчитали, что наша планета весит шесть роннаграммов.

Однако, отмечается, что это цифра с 27 нулями после нее. При этом Юпитер тяжелее. Его вес составляет согласно два кеттаграмма, то есть, двойка с 30 нулями

Исследователи заявли об этом после введения новых префиксов. Их ввели из-за того, что некоторые компании, например, Google, уже используют несанкционированные приставки к величинам для обозначения огромных объемов данных. Это — бронтобайты и геллабайты.

«Новые префиксы помогут удовлетворить растущую потребность в больших значениях на следующие примерно 25 лет», - заявили исследователи.

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