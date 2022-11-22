The Guardian: В Херсоне оккупанты сжигали тела своих убитых солдат на местной свалке 4 22.11.2022, 8:02

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Фото: Alessio Mamo/The Guardian

Оккупантов даже не хоронили.

Жители освобожденного Херсона и рабочие местной свалки рассказали, что россияне сжигали на ней тела своих солдат, приводит статью The Guardian «Новое время».

Издание констатирует, что в куче разлагающегося мусора на свалке можно увидеть российские флаги, форму и каски, а также сотни чаек и собак, роющихся в поисках еды.

Местные жители рассказали, что летом, под конец российской оккупации Херсона, свалку оцепили оккупационные войска, запретив вход на нее местным жителям.

«Несколько местных жителей и рабочих рассказали The Guardian, что причина такой жуткой секретности заключалась в том, что у оккупационных сил была новая ужасная цель: свалить тела своих павших собратьев, а затем сжечь их», — говорится в материале.

По словам местных жителей, они видели, как подъезжали российские открытые грузовики с черными мешками, которые затем поджигали, после чего в воздухе стоял дым и был слышен жуткий запах горящей плоти. Говорившие с изданием жители Херсона считают, что таким образом россияне избавлялись от тел своих солдат, погибших во время ожесточенных боев.

«Каждый раз, когда наша армия обстреливала там россиян, они вывозили останки на свалку и сжигали», — рассказала 40-летняя жительница Херсона по имени Ирина.

Контрнаступление Украины на Херсон с использованием ракет HIMARS началось в июне и тогда же, по словам местных жителей, они начали опасаться пользоваться свалкой.

«Независимая проверка утверждений невозможна, и украинские власти заявили, что не могут комментировать, расследуются ли утверждения», — отмечает Guardian.

Журналисты издания побывали на свалке на северо-западной окраине города через пять дней после освобождения Херсона. Они пообщались с ее сотрудниками и с местными жителями, которые подтвердили утверждения, которые появились еще летом, о том, что там сжигали трупы.

«Россияне пригнали КАМАЗ, полный мусора и трупов, все вместе и выгрузили. Думаете, кто-то собирался их хоронить? Они сбросили их, а потом забросали мусором, вот и все», — рассказал сборщик мусора из Херсона, попросивший не называть его имени.

По его словам, он не видел, были ли это тела военных, или гражданских.

«Я не видел. Я сказал достаточно. Мне не страшно, я воевал с 2014 года. Был на Донбассе. Но меньше знаешь, крепче спишь», — сказал он.

45-летняя Светлана Викторовна, которая вместе со своим мужем Александром годами возит мусор на свалку на своем грузовике, рассказала, что на въезде на нее установлен российский блокпост.

«Нас не подпускали к территории полигона, где сжигали тела. Давайте расскажу, как это было: они приехали сюда, они оставили часть своих солдат на страже, разгрузились и сожгли. Однажды мы с мужем приехали не в то время. Мы оказались здесь, когда они занимались своими „делами“, и они сильно ударили моего мужа дубинкой по лицу», — сообщила она.

Женщина добавила, что не видела останков, так как оккупанты их похоронили.

Работники свалки рассказали, что россияне выбрали место на самой изолированной стороне полигона. Его нельзя посещать из соображений безопасности. По словам водителя грузовика, который работает на свалке, россияне могли заминировать это место.

«Я слышал эту историю, но я не ездил так далеко на своем грузовике, чтобы разгружать мусор. Но я могу гарантировать вам, что, что бы они ни делали, от этого пахло ужасно, как [тухлое] мясо. И дым… дым был густым», — рассказал водитель грузовика.

Свидетельства херсонцев и отсутствие комментариев украинских властей

Жители большого многоквартирного дома советских времен, расположенного напротив свалки рассказали, что, когда россияне разжигали там огонь, поднималось большое облако дыма, наполняя воздух невыносимым запахом разложения — до такой степени, что было невозможно дышать.

«Когда я почувствовала запах этого дыма, меня затошнило. И еще было страшно, потому что воняло палеными волосами, и знаете, еще воняло так, как у стоматолога, когда вам сверлят зуб перед тем, как поставить пломбу. И дым был такой густой, что соседнего здания не было видно», — рассказала 60-летняя Олеся Кокорина, живущая на восьмом этаже.

«Никогда так не воняло. Там было много самосвалов, и все они были забиты мешками. Я не знаю, что в них было, но вонь от дыма на свалке была такая, что мы даже не могли открыть балконную дверь. Были дни, когда из-за запаха невозможно было дышать», — вспоминает 65-летняя Наталья.

Некоторые считают, что сожжение тел собственных солдат было самым простым способом избавиться от трупов, поскольку обстрелянные украинскими войсками мосты через Днепр были слишком непрочными, чтобы выдерживать вес грузовиков.

Десятки других херсонцев подтвердили сообщения своих соседей, но украинские власти пока молчат.

Местный чиновник на условиях анонимности сказал: «Нас не интересуют захоронения врага. Нас интересует нахождение тел украинцев, замученных, убитых и захороненных в братских могилах здесь, в Херсонской области».

Служба безопасности Украины считает, что от тел тысяч погибших российских солдат неофициально избавляются, чтобы Кремль мог зарегистрировать их как «пропавших без вести», пытаясь скрыть свои потери на войне в Украине.

В перехваченном в мае телефонном звонке российского солдата говорилось, что его товарищи похоронены на «свалке в человеческий рост» недалеко от оккупированного Донецка.

«Там столько Груза 200 [военный код для погибших солдат], что горы трупов достигают двух метров в высоту. «Это не морг, это свалка. Она огромна», — сказал он в телефонном разговоре.

«Они просто бросают их туда. А потом проще сделать так, будто они бесследно исчезли. Им проще притвориться, что они просто пропали без вести, и все», — сказал российский солдат в другом перехваченном звонке.

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