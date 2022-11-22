Эйсмонт попала под санкции Новой Зеландии

Эйсмонт попала под санкции Новой Зеландии1
- 22.11.2022, 8:14
- 1,556
Также в него попали семья Лукашенко и военные.
Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии опубликовало обновленный санкционный перечень. Вчера было объявлено о его расширении. Упоминалось, что санкции введены в отношении жены и сына Александра Лукашенко.
В список действительно попали Галина и Виктор Лукашенко. Также в нем оказались другие белорусские лица, которые не упоминались в пресс-релизе. В частности санкции введены в отношении:
пресс-секретаря Александра Лукашенко Найтальи Эйсмонт,
начальника Гомельской пограничной группы Владислава Бруева,
командующий сил специальных операций ВС Беларуси Вадима Денисенко.
В перечень Новой Зеландии также включено белорусское «КБ-Радар».