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Эйсмонт попала под санкции Новой Зеландии

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  • 22.11.2022, 8:14
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Эйсмонт попала под санкции Новой Зеландии
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Также в него попали семья Лукашенко и военные.

Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии опубликовало обновленный санкционный перечень. Вчера было объявлено о его расширении. Упоминалось, что санкции введены в отношении жены и сына Александра Лукашенко.

В список действительно попали Галина и Виктор Лукашенко. Также в нем оказались другие белорусские лица, которые не упоминались в пресс-релизе. В частности санкции введены в отношении:

пресс-секретаря Александра Лукашенко Найтальи Эйсмонт,

начальника Гомельской пограничной группы Владислава Бруева,

командующий сил специальных операций ВС Беларуси Вадима Денисенко.

В перечень Новой Зеландии также включено белорусское «КБ-Радар».

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