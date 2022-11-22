Politico: Польша — новое военное супергосударство Европы 22.11.2022, 8:33

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Варшава беспрецедентно увеличивает свою военную мощь.

Варшава заключает обширные соглашения о покупке оружия с Южной Кореей, чтобы установить преимущество в континентальной Европе. Об этом говорится в статье POLITICO, которую приводит «Зеркало недели. Украина».

Когда на прошлой неделе заблудившаяся ракета упала в польском пограничном городке, убив двух человек, некоторые европейские лидеры взволновались и тем, как отреагирует правое правительство Польши, и вероятностью того, что Россия приказала нанести удар.

Продолжительное недоверие Польше ко всему российскому и глубокая антипатия нынешнего правительства к Москве вызывали беспокойство от Брюсселя до Берлина, что Варшава может сделать что-то необдуманное. Однако вместо потери самообладания, Варшава оставалась устойчивой, приведя свои вооруженные силы в боевую готовность, в то же время сохраняя прах сухим, пока не появилась ясность произошедшего. Это спокойствие было порождено простой реальностью, которая годами оставалась без внимания большинства Европы: Польша имеет, возможно, лучшую армию в Европе. И она будет только укрепляться.

Паранойя Польши в отношении России побудила ее избегать восприятия, что конвенционная война осталась в прошлом, более присущей большей части Европы. В то же время она строит самые мощные сухопутные силы в ЕС.

«Польская армия должна быть настолько сильной, чтобы ее никогда не приходилось использовать на поле боя», –заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий накануне дня независимости Польши.

Это изменение резонировало с незаменимым союзником Польши, США.

«Польша стала нашим важнейшим партнером в континентальной Европе», – сказал высокопоставленный чиновник армии США в Европе, ссылаясь на решающую роль, которую Польша сыграла в поддержке Украины и укреплении обороны НАТО в Балтии.

В то время как Германия, традиционно ключевой союзник Америки в регионе, остается ключевым логистическим хабом, бесконечные дебаты Берлина о возрождении своей армии и отсутствии стратегической культуры препятствуют ее эффективности как партнера, сказал чиновник. Пока Германия обсуждает детали того, что она называет Zeitenwende, или стратегический переломный момент, вызванный вторжением России в Украину, Польша уже делает значительные инвестиции.

Варшава заявила, что повысит целевые расходы на оборону с 2,4% ВВП до 5%. Между тем Германия, которая в прошлом году потратила около 1,5% ВВП на оборону, обсуждает, сможет ли она сохранить цель НАТО в 2% после исчерпания оборонного инвестиционного фонда в размере 100 млрд евро, утвержденного в начале года.

Мазовецкая мышца

В июле министр обороны Польши Мариуш Блащак пообещал, что у его страны будут «мощные сухопутные силы в Европе». Они на пути к этому.

Польша уже имеет больше танков и гаубиц, чем Германия, и собирается иметь гораздо большую армию с численностью 300 000 военнослужащих к 2035 году по сравнению с нынешними 170 000 в Германии. Сегодня польская армия насчитывает около 150 000 человек, из которых 30 000 принадлежат к новым силам территориальной обороны, созданным в 2017 году. Это солдаты выходного дня, проходящие 16-дневную подготовку, а затем курсы повышения квалификации. Сначала идея воспринималась как шутка, но успех Украины с использованием мобильных сил, оснащенных противотанковыми и зенитными ракетами, добавляет идеи смысла.

В отличие от Германии, которой трудно привлекать новые войска, драйв Польши по поводу вербовки заслуживает внимания.

«Поляки гораздо позитивнее относятся к своей армии, чем немцы к своей, потому что им пришлось бороться за свою свободу, – сказал Густав Грессель, бывший австрийский военный офицер и ученый по безопасности, который сейчас работает в Европейском совете по международным отношениям. – В военных кругах никто не подвергает сомнению качество польской армии».

Этой весной Польша подписала соглашение на 23 млрд злотых (4,9 млрд евро) на 250 танков Abrams из США – скорую замену для 240 советских танков, отправленных Украине. Ее военно-воздушные силы оснащены американскими F-16, и в 2020 году Варшава подписала соглашение на $4,6 млрд на 32 истребителя F-35. Но фокус недавних военных расходов есть в Корее, где она подписала ряд соглашений о покупке танков, самолетов и другого оружия.

Пока Польша заказала в Корее вооружение на сумму от $10 млрд до $12 млрд, сказал Мариуш Цильма, редактор и аналитик Nowa Technika Wojskowa, новостного сайта и аналитики о военных технологиях. Сделки включают 180 танков K2 Black Panther, 200 гаубиц K9 Thunder, 48 легких штурмовиков FA-50 и 218 ракетных установок K239 Chunmoo.

Это только подержанное снаряжение. Аппетит Польши к новому оружию еще больше.

Дополняя немедленные поставки, ожидается, что к середине-концу 2020-х корейцы поставят всего 1000 танков K2 и 600 гаубиц K9.

«Ни одна западная страна не стремится наращивать свою армию так сильно и так быстро. Кто бы ни подписал соглашения по продаже оружия с Польшей, он получит десятилетие пользы, потому что вы должны обслуживать и ремонтировать оборудование», – сказал Цильма.

Привлекательность Кореи заключается в том, что ее военное оборудование, как правило, дешевле американских и европейских альтернатив, и они могут производить его в сжатые сроки. Покупки, конечно, являются занозой для мечтаний президента Франции Эммануэля Макрона о «стратегической автономии», в которой он представляет себе Европу, способную защитить себя с помощью оружия внутреннего (скорее всего, французского) производства. Но польские лидеры не скрывали, что давление Европы на Польшу из-за противоречивых судебных реформ и других вопросов также сыграло свою роль в принятии решений о закупке в Сеуле.

Варшава заказала итальянские вертолеты Leonardo на 8 млрд злотых, но в соглашении было предусмотрено, что вертолеты будут производить в Польше.

Между тем, Германия, кажется, приветствует наращивание военной мощи Польши, несмотря на сложные двусторонние отношения и беспокойную историю между странами. Берлин рассматривает Польшу как буфер, отделяющий ее от влияния России. Чем больше танков и войск будет в Польше, тем безопаснее будет чувствовать себя Германия.

«У меня такое впечатление, что немцы видят следующий гамак», – сказал Грессель, подразумевая репутацию Берлина, сидящего и расслабляющегося, пока союзники, в том числе США, выполняют тяжелую оборонительную работу.

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