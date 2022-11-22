«В идеале я бы хотела, чтобы муж давал мне 500 рублей с зарплаты» 22.11.2022, 8:48

Белорусы рассказывают о семейных конфликтах на почве денег

Семейный бюджет — штука сложная, ведь мало кто ищет себе партнера по принципу «Мы одинаково относимся к деньгам». Кто-то любит ходить на обед в кафе, а кому-то проще дома разделывать курицу. Один может без тени сомнения жить в кредит, а для другого это абсолютно некомфортное состояние. Годы идут, обиды копятся — может ли это стать причиной для развода? Onliner продолжает изучать, как белорусы относятся к деньгам.

Мария стесняется просить деньги у мужа: «Почему он сам мне их не дает?»

В Беларуси один из самых длинных декретов в мире, и многие женщины привыкают к тому, что их деньги ограничены пособием. Дети, конечно, имеют свойство вырастать, но догнать мужа в плане доходов получается далеко не у всех. В итоге семейным бюджетом часто рулят мужчины, а женщины вынуждены подстраиваться. Так сложилось в семье у Марии.

— Когда мы с мужем только поженились, банковских карточек не было, зарплату выдавали наличными. Общие деньги у нас лежали дома в одном месте, и каждый брал столько, сколько ему нужно. Зарабатывали мы примерно одинаково, мне было комфортно.

Потом я два раза уходила в декрет, а в последние годы зарабатываю фрилансом. Денег это приносит немного — около 500 рублей. Я бы могла, конечно, выйти на работу на полный день за 1000 или 1500 рублей, но смысла в этом не вижу.

По дому мне муж не помогает — и вряд ли что-то изменится, я трезво смотрю на вещи. А если меня не будет дома целыми днями, я просто не потяну.

У мужа в последние годы зарплата ощутимо выросла — он получает больше 3 тыс. рублей. Фактически супруг нас всех содержит, но тратит деньги он только на то, что считает нужным. Например, оплачивает старшей дочке репетиторов, а за кружки младшей я плачу сама. Я почти уверена, что он их не одобрит, скажет, что это лишнее.

Помимо кружков, свои деньги я обычно трачу на маникюр, парикмахера, какую-то минимальную одежду. Понятно, что иногда мне хочется купить что-то более дорогое или сходить с подругами в кафе. Но если я прошу у мужа какую-то сумму, он всегда уточняет: для чего? Сам в кафе он никогда не ходит, дорогую одежду себе не покупает, в поездки не ездит, для него это вещи не первой степени важности. Возможно, он прав и я просто многого хочу.

У меня есть карточка, привязанная к счету мужа, но я стараюсь пользоваться ей по минимуму, изредка покупаю продукты. Дело в том, что я не могу отследить баланс по карте. Летом накупила много одежды детям — и зарплата мужа неожиданно закончилась. С тех пор, если нужно купить что-то крупное домой или детям, то всегда спрашиваю. Но чаще просто говорю мужу, и он сам за все платит.

На себя в последнее время я совсем перестала просить деньги. Если у меня их нет, а что-то срочно нужно, я могу перехватить у детей — им же дарят родственники. Потом всегда отдаю. Но вообще, стараюсь планировать свои расходы и лишнего не покупаю.

В идеале я бы хотела, чтобы муж давал мне деньги с зарплаты. Я даже озвучивала конкретную сумму — 500 рублей.

Но муж отказал, сказал, что денег и так в обрез, то есть на свои потребности я должна зарабатывать сама.

Я не могу сказать, что мы часто конфликтуем с мужем из-за денег. Это скорее моя внутренняя проблема. Я переживаю, что у нас в семье ничего не остается в заначке, что мы все тратим. Почему-то мне кажется, что в нашем случае можно откладывать, если грамотно планировать расходы. А у мужа хаос с деньгами. Я просила его с зарплаты делать сначала обязательные платежи и только потом тратить деньги на все остальное. Но у него не получается. И я в это не лезу, не считаю себя вправе ему что-то указывать.

Екатерина скрывает свои траты: «Сходить с детьми в кафе — это преступление!»

Финансовая зависимость от супругов заставляет некоторых женщин идти на ухищрения: умалчивать часть дохода, скрывать некоторые траты. «Так спокойнее», — рассуждает Екатерина. Она считает мужа слишком экономным и прижимистым, поэтому предпочитает лишний раз не расстраивать его.

— Мой муж работает дальнобойщиком и хорошо зарабатывает — порядка $1,5—2 тыс. Но живем мы очень экономно, я бы сказала, на уровне «ниже плинтуса». Муж может часами стоять в магазине и сравнивать цены на масло или сметану, выбирать, какую банку взять выгоднее.

Однажды он отругал меня за то, что я купила дорогой сыр: «Ты вообще видела, сколько он стоит за килограмм?!»

Сходить с детьми в кафе — это вообще преступление против семейного бюджета: это же сколько килограммов курицы можно купить на эти деньги! Если у детей в школе организовывают какую-то экскурсию с классом, муж будет долго ныть и злиться: «Ой, как дорого, как они все наживаются на этих экскурсиях».

Меня это страшно раздражает, удивляет то, насколько он трясется над материальным. Разбилась тарелка, кружка — это все деньги, порвалась одежда, ребенок потерял рюкзак — огромная проблема. С другой стороны, благодаря экономному подходу мужа у нас всегда есть заначка, он умеет откладывать деньги — на машину, на квартиру. С моим отношением у нас бы ничего не оставалось, наверное.

Что касается моего заработка, то пока он небольшой. Я долгое время была в декрете: у нас трое детей. Сейчас я снова работаю, но всю сумму в общий бюджет не приношу. Часть денег трачу на себя и детей и не рассказываю мужу об этом.

Точно знаю, что он никогда не одобрит траты на курсы, одежду, косметику, эпиляцию — мне проще об этом не говорить.

Когда муж уезжает в поездку, он оставляет мне с тремя детьми на месяц где-то $400—500. Он уверен, что на эти деньги можно жить — закрывать базовые потребности в виде «коммуналки» или продуктов. А на свои «хотелки» я должна заработать сама. Очень редко он может выделить мне деньги — однажды дал на зубы, например, и отправил меня с детьми и подругами на море. Но это скорее исключение.

Скоро меня ждет операция — ее можно сделать бесплатно или платно. Я не говорю ничего мужу, просто коплю деньги, потому что хочу воспользоваться услугами платной медицины. Знаю, что ему это не понравится, поэтому пока молчу. Взять из общей заначки деньги я тоже не могу: он тогда сильно обижается.

Были скандалы, крики, махание руками, для него это равносильно тому, что я его не люблю.

Если случается так, что во время его поездок у меня заканчиваются деньги, мне проще пойти и взять потребительский кредит или занять деньги у родственников, лишь бы его не расстраивать.

Но больше всего меня раздражает то, что он мешает мне самой зарабатывать деньги. Когда он приезжает домой, у него куча свободного времени, но он не считает нужным делить со мной обязанности по дому. Я должна все приготовить, убрать, постирать и только потом могу поработать.

Получается, что он свое время и личное пространство ценит, а я нахожусь в каком-то рабстве. Еще и любит повторять, что в браке он на все заработал сам, что я не имею к этому никакого отношения. Но ведь это я столько лет позволяю ему в таком графике зарабатывать деньги!

Я думаю, что у нас все идет к разводу. Конечно, деньги — это не основное, у нас много других проблем, а именно неуважение и агрессивное поведение мужа. Но очень часто причиной ссор изначально становятся именно денежные вопросы.

Антон легко относится к деньгам, но жене это не нравится: «Она пытается вызвать у меня чувство вины»

Антон из тех, кто точно не знает, сколько зарабатывает и сколько тратит. Он не видит смысла отказывать себе в маленьких радостях и загонять в жесткие рамки ради накоплений. Но что, если супруга не разделяет такой поход? Начинаются взаимные претензии.

— Я оплачиваю практически все семейные расходы (еда, «коммуналка» и прочее), жена тоже может за что-то заплатить — например, поход к врачу для ребенка или детский сад. Мне всегда нравилось, что у нас общий бюджет и нет постоянной дележки.

Какие-то крупные покупки для семьи — телефон, ноутбук — я всегда старался оплачивать из своих. Когда надо было отдать $10 тыс. за дом, закрыл долг в течение года. То есть если стоит конкретная цель, то я могу отложить деньги, хотя в обычной жизни к этому не стремлюсь. У жены абсолютно другой подход: она экономная, любит копить и собирать. Может, детство было беднее, одноклассницы богаче, там и появились эти комплексы.

Какой-то серьезной ругани из-за денег у нас в семье нет. Но иногда возникают неприятные разговоры о том, что я не умею копить деньги, особенно когда они у меня заканчиваются. Жена пыталась подтолкнуть меня к тому, чтобы я скачал приложение и вел строгий учет расходов. Если честно, мне лень этим заниматься. Да и не считаю я себя транжирой: я не покупаю каких-то дорогих вещей, шмоток, не хожу в казино. Это все обычные повседневные траты.

Просто я не особо смотрю на цены в магазинах, не отказываю себе в маленьких радостях: это вкусная еда, какой-то фан, игрушки ребенку.

Раньше у меня была культура покупки валюты после зарплаты, но потом я поменял ее на кредитную карточку. Мой хитроумный план был в том, что однажды доллар подскочит — и я на этом выиграю (зарплата привязана к валюте, а долг останется в рублях). Пока я так ничего не выиграл, но кредитка уже стала привычной, она дает мне комфорт, к ней подшиты все расходы: бензин, машина, продукты. Иногда, например, после отпуска денег не хватает, и я прошу жену одолжить мне какую-то сумму на погашение кредита. И тогда мы снова и снова возвращаемся к тому, что мне нужно учиться контролировать свои расходы.

Она вроде как разрешает мне взять деньги, но подчеркивает, что не может позволить себе купить какую-то дорогую шмотку или сумку. То есть начинается психологическое давление, у меня пытаются вызвать чувство вины. Еще часто в этот момент я слышу: «Где мои $5 тыс.?» Это отдельная история. Прошлой зимой я взял деньги из нашего общего бюджета и купил на них биткоин. Хотел приумножить деньги, но в итоге все потерял. Я простил себе эту ошибку, но у жены осадочек остался, потому что она часто мне про это напоминает.

Иногда мне хочется сказать: «Купи себе, наконец, эту сумку, про которую ты постоянно вспоминаешь, и прекрати ездить мне по мозгам!»

Но она не может раскрепоститься в этом плане. Я знаю, что если жена позволит себе дорогую покупку, она будет долго переживать.

Супруга пыталась свести нашу жизнь к отдельным бюджетам — хотя бы в плане накоплений, но меня это задевает. Я считаю, что в семье все должно быть совместное. Да, пару раз я попадал впросак, забирал общие деньги для своих целей, но в целом на протяжении жизни, мне кажется, я не меньше туда докладывал. Твои деньги, мои — для меня это всегда был показатель нездоровых семейных отношений.

Честно скажу: претензии к себе я чаще всего игнорирую, выслушал — и продолжаю жить как раньше, обычная мужская тактика. На мой взгляд, у меня все-таки более правильное отношение к тратам. Если всю жизнь только копить, то ты умрешь с деньгами, а умирать с деньгами — это обидно: зачем ты перерабатывал зря? Ты получил подарок от жизни, которым не успел воспользоваться, — это глупо.

Раздельный бюджет — это не про любовь? Комментарий психолога

Как решать семейные конфликты из-за денег, чтобы взаимные претензии не копились как снежный ком? Обсудили тему с семейным психологом Екатериной Холод.

— Деньги — это не основной вопрос, с которым люди приходят к семейному психологу. Чаще всего мы говорим о власти в семье, обидах, ревности, желании друг друга в чем-то переделать, кризисах, изменах и так далее. Но, по моим наблюдениям, если в семье возникают такие трудности, то на денежных и сексуальных отношениях это сказывается в первую очередь.

То есть вопрос денег — это как лакмусовая бумажка: дает ответ, все ли в семье хорошо.

В первой истории с Марией я вижу пару с очень сильным материальным дисбалансом: муж зарабатывает в 6 раз больше жены. На мой взгляд, самые гармоничные отношения складываются там, где супруги во всем практически равны. В случае Марии муж полностью обеспечивает жену и двоих детей, а благодарности вроде как нет или она какая-то не явная. Мужа такая ситуация может внутренне задевать или обижать. Вполне возможно, он считает, что и так вкладывается сверх меры и жена могла бы помочь, а ее просьба про 500 рублей говорит о том, что его вклад не ценят.

Плюс деньги в семье — это всегда очень сложная система, на которую влияет уйма факторов. Например, обиделся на жену, и уже не хочется покупать ей пальто. И это даже не манипуляция, скорее способ вот так криво выразить свои чувства.

Мария, в свою очередь, отказывается выходить на работу за 1000 рублей, как и многие после декрета, считая, что принесет больше пользы, занимаясь домом и детьми. Но надо понимать, что это путь в еще более глубокую зависимость. Со старта вышла на 1000 рублей, приложила усилия, получила повышение и гордость за себя — другого пути нет, не будет сразу высокой зарплаты. Мне кажется, любому взрослому человеку важно в первую очередь финансово рассчитывать на себя, ведь в жизни бывают разные ситуации. А финансовая зависимость тащит за собой в отношения те проблемы, которых могло бы не быть, если оба хорошо зарабатывают.

Во второй истории с Екатериной мы видим, что подходы к тратам в семье очень сильно отличаются и даже противоречат друг другу — и да, это может быть поводом для расставания.

Есть такой тип людей, склонных к накопительству: скрупулезные, мелочные и очень осторожные в отношениях с деньгами. Иногда эти черты могут быть даже симптомом серьезного расстройства. С другой стороны, муж Екатерины не складывает деньги в мешок: он покупает квартиру, машину — супруга может претендовать на половину этого имущества в случае развода. То есть деньги все равно идут в общий бюджет, просто не на то, чего хочет героиня.

В этой истории я вижу интересный момент с перекладыванием ответственности, когда муж якобы мешает зарабатывать. Мне кажется, это психологическая защита. Пока героине хочется скорее переделать мужа, чем заработать самой, ничего не получится. Надо четко расставить приоритеты. Работа — значит, работа. Приготовить себе поесть муж, как взрослый человек, может и сам, и убрать за собой тоже. В любом случае жить в ситуации, которая ощущается как рабство, мягко говоря, неправильно, надо что-то менять.

В третьей истории с Антоном подходы у супругов к деньгам тоже очень разные. И, по сути, каждый имеет право на свой. Вообще, это частое комбо в парах: один — транжира, другой — экономист. Можно порассуждать о том, как эти два подхода дополняют друг друга и делают жизни обоих многограннее. Плохо, когда каждый хочет переделать второго и считает свой подход более верным.

В текущей ситуации жена Антона не может отделить свои доходы от доходов мужа и пытается контролировать мужчину, что, конечно, не может не раздражать. На мой взгляд, тут как раз очень выручил бы раздельный бюджет. Ведь тогда супруга не обвиняла бы мужа том, что он берет деньги из общей копилки, а отношения стали бы теплее. Жена будет жить так, как ей хочется: считать свои расходы и копить, — а муж будет расходовать деньги на приятные мелочи.

Есть еще средний вариант: определить сумму, которую каждый будет вносить на общий счет раз в месяц на общие расходы: еда, «коммуналка», быт, игрушки, — а остаток пусть каждый тратит по своему усмотрению.

Часто противники раздельного бюджета говорят: ага, чеки сохранять, все поровну делить, каждую печеньку — это не про любовь. Согласна, это точно не про любовь, но в паре, где так происходит, и любви может не быть. Раздельный бюджет здесь точно ни при чем. Ищите свой способ обращаться с деньгами, но обязательно с уважением и любовью к партнеру.

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