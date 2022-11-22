Трусливый Путин и конец войны 1 Алексей Тихонов

22.11.2022, 8:51

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Глава Кремля стал жертвой той системы лжи и очковтирательства, которую сам же создал.

Отступление российской армии из Херсона приоткрывает завесу тайны того, как закончится война. С начала вторжения в Украину очень многие считают Путина сошедшим с ума, которому абсолютна чужда логика. Однако это все упрощение реальной картины. Путин не сумасшедший. Он по-прежнему рационален, но лишь в рамках своей, крайне искаженной картины мира. Последняя версия этой картины была явлена на его выступлении на Валдае, о чем великолепно написал Владимир Пастухов.

Уход же из Херсона показывает, что в картине мира Путина произошли некоторые изменения. Он осознал, что всю Украину ему уже не захватить, поэтому было принято решение оставить правобережье, которое нужно было исключительно как плацдарм для дальнейшего продвижения на юго-запад Украины.

Да, у Путина задержка восприятия. То, что было очевидно еще весной и тем более летом, после саммита НАТО, он осознал лишь сейчас. Почему? Потому что Путин стал жертвой той системы лжи и очковтирательства, которую сам же создал.

Со всеми этими разноцветными папочками, которые ему носят на чтение. Двадцать лет назад в этих папочках еще писали то, что было на самом деле. Но постепенно написанное начало отличаться от реальности, потому что дедушка морщился и стучал ножками, если написанное там отличалось от того, что он хотел видеть. И окружение постепенно начало искажать картину, чтобы в папочках было именно то, что Путин хочет видеть, а не то, что есть на самом деле. Отсюда и донесения ФСБ перед началом войны о том, что российскую армию в Украине будут встречать с цветами, в которое в ФСБ никто конечно же не верил. Там вообще ни во что не верили, а просто писали липовые бумаги и пилили бабло.

Мобилизация, к примеру, тот же пример задержки восприятия у Путина. Начни он ее весной и у него могли быть шансы добиться успеха в Украине. Испуганный мобилизацией Запад мог бы и не оказать той поддержки, которую в итоге получила Украина. И многочисленные слухи в начале марта о том, что в России может быть объявлена мобилизация указывали на обсуждение этого варианта в Кремле. Но Путин отказался от этой идеи, потому что не способен на быстрые и эффективные решения и потому, что трус. А решился на нее осенью. И снова потому, что трус, т.к. без мобилизации был уже очень высокий риск полного обрушения фронта и лихорадочного бегства армии. Страх поражения уже был выше страха недовольства населения мобилизацией.

Его трусость будет и дальше определять все его решения.

Путин не сумасшедший с ядерной кнопкой. Главной его целью по-прежнему является удержание абсолютной власти и сохранение личной безопасности.

Отказ от применения ядерного оружия связан именно с тем, что ему дали понять, и на Западе, и на Востоке, что применение ядерного оружия станет последним решением в его жизни.

Как я уже говорил, главная надежда Путина сейчас связана с тем, что зимой российской армии удастся отсидеться в обороне, а к весне либо Запад все же устанет поддерживать Украину, или удастся добиться какого-то улучшения в российской армии и военной промышленности. Однако скорее всего так не будет, и ВСУ смогут осуществлять эффективное контрнаступление в условиях зимней погоды. И как только Путин поймет, что и этот план срывается, единственным рациональным способом для него сохранить власть станет выполнение требований Украины и Запада уйти с международно признанной территории Украины.

Отступающая на свою территорию разбитая и деморализованная мобилизованная армия представляет из себя опасную революционную силу, и Путин, как старый чекист, прекрасно это осознает.

И если сейчас большинство мобилизованных – это в основном послушное бессловесное стадо, то в следующие волны мобилизации оружие придется раздавать тем, кто воевать совсем не хочет, что ведет к неуправляемому росту вероятности военного бунта. Именно поэтому я считаю, что потенциал мобилизации в России весьма ограничен.

Большинство же населения молчаливо поддержит завершение войны отступлением и выплатой репараций. Даже полугодовой выручки России за экспортируемые ресурсы хватит, чтобы оплатить все потенциальные требования Украины. И россиянам будет не жалко этих денег – они и до войны их не видели.

Население же будет радо снятию санкций, которое позволит восстановиться экономике и достаточно быстро вернуться к ситуации, которая была до начала войны. Обрадуется оно и уходу риска попасть под мобилизацию.

А вот угрозы недовольства проигрышем не будет: нет в России никакого кровожадного большинства, которое будет требовать продолжать войну любой ценой, кроме выживших из ума стариков, сутками сидящих у телевизора.

Пропаганда нарисует картинку того, что другого выхода не было, иначе бы война перешла на территорию России. Россию все бросили, включая Китай, потому что испугались проклятой Омерики, и только луч солнца в небе В.В. Путин не побоялся бросить вызов мировому узурпатору. Но один в поле не воин, и потому царь принял волевое, на правильное решение завершить войну и не дать ей перейти на территорию России. Работоспособность такого варианта пропаганды уже проверили на Херсоне, и он показал свою чрезвычайную эффективность. Кроме недовольных комментариев диванных патриотов, в основном школьного возраста, под постами в Z-каналах, никаких проблем с недовольством населения сдача Херсона не создала. А для усмирения особо прытких пассионариев есть Пригожин, Кадыров, ФСБ и уголовный кодекс.

Такой вариант позволит Путину сохранить свою власть в стране. Выполнение всех требований Украины не позволит Западу требовать ухода Путина. Они сами виноваты, что признавали нелегитимные российские выборы и не смогут внезапно начать говорить, что царь-то не настоящий. Нет у Запада и никакой другой опоры в России: Путин своими коллективными решениями запачкал в военных преступлениях всю элиту, и пугает Запад тем, что альтернативой ему в стране являются лишь такие созданные им же пугала, как Пригожин и Кадыров. Роль крайнего за начало войны уже на всякий случай отведена Патрушеву, которого пересадят в какое-нибудь другое кресло поменьше, где он не будет особо отсвечивать.

Да, страна, конечно, в политическом плане станет совсем другой. От относительно мягкого еще в 2021 г. авторитаризма она перейдет к жесткой диктатуре. Но какое дело до этого будет Западу, если Россия после войны потеряет роль значимого международного и военного игрока уже навсегда? Задача будет выполнена, а спасением россиян пускай занимаются сами россияне.

Алексей Тихонов, Telegram

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