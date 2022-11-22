Стало известно, где будет храниться отработанное топливо с БелАЭС 1 22.11.2022, 9:08

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В Беларуси появится ядерный могильник?

Беларусь будет отправлять отработанное топливо с Белорусской атомной электростанции на территорию России. Это регламентируется соответствующим межправительственным соглашением, сообщает БелТА.

Так, 21 ноября стало известно о подписании соглашения о сотрудничестве Беларуси и России в сфере обращения с отработанным ядерным топливом в рамках союзной программы по развитию атомной энергетики. Межправительственное соглашение подписали глава Минэнерго Виктор Каранкевич и гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев.

В частности, определен порядок транспортировки из Беларуси в Россию отработавшего топлива с БелАЭС. На территории России будет организовано его временное хранение, а затем - переработка.

- Радиоактивные отходы будут возвращены в Беларусь, - прокомментировали в Минэнерго.

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