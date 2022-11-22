Провал России под Бахмутом: ВСУ отразили штурм и уничтожили десятки оккупантов 2 22.11.2022, 9:21

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Оккупанты пытаются атаковать украинские позиции «в лоб».

Российские оккупанты продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях, сообщает Генеральный штаб Украины.

«На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник сосредотачивает свои усилия на ведении наступательных действий. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов объектов в районах семнадцати населенных пунктов. Среди них – Андреевка, Соледар, Бахмут, Бахмутское, Майорск, Опросное, Яковлевка, Веселое и Водяное», — говорится в сообщении в Facebook.

Об усилении боевых действий на Бахмутском направлении пишет военный аналитик Def Mon, сообщает «Главред».

«Попытки русских штурмовать Бахмут в лоб, на мой взгляд, полнейшее безумие. Вчера было опубликовано видео, где около 25–30 погибших русских на подступах к Бахмуту. Даже если им удастся закрепиться на подступах к Бахмуту, представьте себе ситуацию со снабжением: они в окопах без какой-либо механизированной поддержки», — подчеркнул он.

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