Украина получила от Великобритании ракеты с лазерной системой самонаведения 1 22.11.2022, 9:29

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Дальность пуска этих ракет вдвое больше, чем у Brimstone первого поколения.

Великобритания передала Украине модернизированные высокоточные ракеты Brimstone 2. Дальность пуска этих ракет вдвое больше, чем у Brimstone первого поколения, которые Украина получила ранее.

Как сообщают британская газета The Daily Telegraph и аналитический проект Ukraine Weapons Tracker, Украина получила модернизированные ракеты, оснащенные лазерной системой самонаведения. ВВС Великобритании запускают их с истребителей Tornado и Typhoon, а ВСУ используют грузовые машины как мобильные пусковые установки.

По данным британской газеты, стоимость одной Brimstone 2 - примерно 207 тысяч долларов. Дальность полета ракеты, запущенной с самолета, составляет 60 км, а дальность запуска с наземных платформ - 12 км.

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