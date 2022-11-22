Ученые рассказали, как новогодние украшения делают нас счастливее 22.11.2022, 9:41

Гирлянды повышают уровень энергии и улучают настроение.

По словам психологов, новогодние украшения в доме повышают уровень дофамина, гормона хорошего самочувствия, пишет techinsider.

За счет чего мы становимся счастливее? В первую очередь, за счет ярких огней и цветов новогодних гирлянд. Хромотерапия, или цветотерапия повышает уровень энергии и улучшает настроение. Проведя ряд исследований, ученые смогли доказать, что разные цвета имеют свои индивидуальные характеристики, которые благоприятно влияют на нервную систему, внутреннюю работу организма и психику человека.

Также немаловажен фактор ностальгии. Для многих из нас Новый год — семейный праздник, наполненных домашним уютом и волшебной атмосферой, это время, когда многие желания могут сбыться. Готовясь к торжеству, мы погружаемся в теплые воспоминания, что, несомненно, повышает наше настроение.

Однако если у вас не было теплых моментов в прошлом, связанных с Новым годом, психологи рекомендуют завести новые для себя традиции — будь то выезд загород, просмотр тематических фильмов с родными и близкими или отправьтесь на прогулку, прихватив с собой ледянку. А что, взрослые тоже хотят порой почувствовать себя детьми!

Еще один момент — если у вас на окнах красуются новогодние гирлянды или праздничные наклейки и рисунки, соседи будут думать, что вы дружелюбный человек! Исследования показали, что люди интерпретируют рождественские украшения в доме как сигнал о том, что жители этой квартиры общительны.

Таким образом, если вы уже сейчас хотите достать с дальних полок шкафов елочные игрушки, гирлянды и мишуру, ни в чем себе не отказывайте!

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