Американский сенатор: Пора ответить России за Вьетнам 2 22.11.2022, 9:45

6,102

Джим Риш призвал передать Украине самолеты F-16.

Американский сенатор-республиканец Джим Риш призвал администрацию президента США Джо Байдена предоставить Украине самолеты F-16 и поставлять в Украину больше систем ПВО NASAMS. Он заверил, что постоянно передает свои рекомендации Белому дому.

По словам сенатора, в начале полномасштабного вторжения России в Украину он очень критически оценивал действия американского правительства, потому что, по его мнению, они делали недостаточно и действовали слишком медленно.

«Я должен сказать, что мы постоянно передаем свои рекомендации в Белый дом. Я говорю им, что надо делать иначе, стараюсь повлиять на формирование политики. Я до сих пор хочу увидеть больше поддержки и ее быстрее выделение. Я, наверное, представляю группу наиболее решительных (в Конгрессе США). В частности, я считаю, что важно предоставить Украине истребители и научить ваших пилотов», – заявил Джим Риш в интервью «Европейской правде».

Сенатор считает, что не стоит бояться эскалации войны, а нужно ответить Москве за Вьетнам и Корею.

«Кто-то говорит: «О нет, это приведет к эскалации». Но слушайте, когда мы воевали во Вьетнаме и Корее, то россияне поставляли как самолеты, так и пилотов для наших противников! Пора США ответить им тем же. Я абсолютно готов проголосовать за такой шаг», - сказал сенатор.

Риш добавил, что встречался с украинскими пилотами, и уверен, что они могут использовать F-16.

«Да, нужно определенное обучение, но нет серьезных проблем», – сказал сенатор-республиканец и добавил, что также стоит сконцентрироваться на том, чтобы убеждать США поставить в Украину больше систем ПВО NASAMS.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».