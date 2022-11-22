McDonald's еще продолжает работать в Беларуси

McDonald's еще продолжает работать в Беларуси5
- 22.11.2022, 9:48
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А мобильное приложение уже нет.
Рестораны McDonald’s в Минске продолжают работать под этим брендом 22 ноября, несмотря на анонсированный переход под управление российской сети «Вкусно — и точка». Работает в числе прочих и первый из открывшихся в Минске ресторанов McDonald’s — на проспекте Независимости, 23.
«Рестораны работают, приходите», — сказали корреспонденту OL в заведении.
«Сегодня точно мы еще McDonald’s», — сказали в ресторане на площади Бангалор. К слову, там же вернули на место вывески, которые сняли несколько дней назад.
Вместе с тем приложение «McDonald’s Беларусь», как и обещалось, не работает с 21 ноября.