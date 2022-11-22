ISW: В России хотят запретить любые оценки хода войны 22.11.2022, 9:59

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Об этом свидетельствуют два недавних показательных шага российской власти.

Власти РФ продолжают расширять и усиливать контроль над российским информационным пространством, пытаясь запретить распространение данных, прогнозов и оценок о войне. В этой сфере ISW выделяет два недавних показательных шага российской власти:

Госдума РФ до конца 2022 года рассмотрит законопроект о рекомендательных алгоритмах в интернете, дающий возможность их отключать. («Несмотря на многочисленную критику со стороны отрасли, авторы планируют оставить самое широкое толкование: под требования в текущей версии могут попасть соцсети, видеохостинги, онлайн-кинотеатры, поисковики и маркетплейсы», — пояснял российский КоммерсантЪ. Законопроект обяжет владельцев всех сайтов и платформ обеспечить возможность для властей полностью или частично заблокировать участие конкретных пользователей);

Федеральная служба государственной безопасности (ФСБ) России дополнительно предприняла шаги по систематизации контроля над информационным пространством в постановлении от 4 ноября. В нем утвержден перечень «сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности РФ». По сути, указ определяет виды информации, которая технически не относится к гостайне, но касается информационного освещения войны (например, «сведения об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической (оперативной) обстановки», а также «сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате» российских войск и военных органов.

И предложенный Думой законопроект, и постановление ФСБ указывают на то, что власти РФ пытаются взять под контроль информационное пространство, поскольку его все больше захлестывает критика в адрес российских вооруженных сил — как внутри страны, так и извне, делает вывод ISW. Российские чиновники стремятся усилить меры цензуры, чтобы подавить такую критику.

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