Режим Лукашенко стал на еще один шаг ближе к дефолту 22.11.2022, 10:17

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Минск решил не платить в валюте по кредитам американской госкорпорации.

Финансовые ведомства Беларуси дополнили перечень организаций, займы которых наша страна обслуживает в белорусских рублях – на этот раз в него попала Товарно-кредитная корпорация, принадлежащая властям США и занимающаяся, помимо прочего, кредитованием экспортных поставок американской сельхозпродукции, пишет myfin.by.

Совмин и Нацбанк Беларуси своим совместным постановлением добавили американскую Товарно-кредитную корпорацию в список зарубежных кредиторов (банков, международных финансовых организаций и т.д.), основной долг и проценты по займам которых власти нашей страны погашают в белорусских рублях.

Теперь в перечне пять организаций: изначально в апреле в него были включены Европейский банк реконструкции и развития, Северный инвестиционный банк и Международный банк реконструкции и развития, а в июне – еще и «Ситибэнк Н.А., Лондон Брэнч» (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии) как платежный агент по еврооблигациям.

Товарно-кредитная корпорация (CCC) находится в полной собственности властей США и по сути является структурным подразделением Министерства сельского хозяйства страны. В ее компетенцию, помимо прочего, входит выдача экспортных кредитов на поставки американской сельхозпродукции – к примеру, ранее Беларусь использовала кредитную линию CCC для закупок зерна.

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