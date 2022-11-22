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СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

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  • 22.11.2022, 10:20
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СБУ проводит обыски в Киево-Печерской лавре

Идет проверка данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства ДРГ.

Служба безопасности Украины проводит обыски в Киево-Печерской лавре. Это подтвердили источники unian.net в правоохранительных органах.

Позже в СБУ сообщили, что на территории Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры в Киеве проходят контрразведывательные мероприятия совместно с Национальной полицией и Национальной гвардией в рамках системной работы СБУ по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

«В частности, учитывая вооруженную агрессию России, возрастает риск совершения террористических актов, диверсий, захвата заложников, особенно в местах большого скопления граждан», - говорится в сообщении.

Указано, что мероприятия проводятся для:

недопущения использования Лавры как ячейки «русского мира»;

проверки данных об использовании помещений УПЦ для укрывательства диверсионно-разведывательных групп, иностранных граждан, хранения оружия и т.п.;

обеспечения безопасности населения от провокаций и террористических актов.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители:

проводят осмотр территории и помещений Лавры для выявления запрещенных к обращению предметов;

осуществляют проверку лиц на территории Лавры относительно их причастности к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины.

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