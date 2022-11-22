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В Германии белорус дал отпор вору, который залез в его фуру

  • 22.11.2022, 10:24
  • 3,608
В Германии белорус дал отпор вору, который залез в его фуру

Все случилось в Бранденбурге.

Подробности рассказали в местной полиции.

Данный инцидент произошел 15 ноября текущего года на стоянке для отдыха водителей «Цитенер Лух» у автобана А10 недалеко от Берлина.

Сообщается, что вечером один из воров забрался в кабину грузовика. Белорус услышал шум, заметил злоумышленника и вытолкал его из фуры.

В какой-то момент, двое мужчин вновь открыли дверь грузовика. Тогда белорус завел машину и уехал на ближайшую стоянку, где смог вызвать полицию.

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