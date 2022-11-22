Минчанина арестовали за продажу календаря с «Погоней» на «Куфар» 2 22.11.2022, 10:50

1,484

Ему присудили 15 суток.

В начале ноября в Минске задержали парня по жалобе «неравнодушной гражданки». Якобы он «с целью публичного выражения своих общественно-политических интересов провел пикетирование, путем размещения объявления о продаже календаря с изображением «Погони» и лозунгами: «Жыве Беларусь!», «Жыве вечна!», «Не разбіць!», «Не спыніць!», «Не стрымаць!».

Милиционеры расценили это как «несанкционированное пикетирование» и составили протокол по ст. 24.23 КоАП, сообщает «Вясна назірае».

Парень на суде сообщил, что объявление разместил в начале октября и не думал, что это является «правонарушением». Цели пикетировать таким образом у него не было. На суде зачитали и объяснения свидетельницы, по словам которой, она зашла на сайт «Kufar» и увидела объявление с «Погоней» и лозунгами.

Суд Ленинского района Минска приговорил парня к 15 суткам административного ареста.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».