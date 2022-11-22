В ISW озвучили преимущества освобождения Кинбурнской косы 22.11.2022, 10:48

Боевые действия по полному освобождению Николаевской области имеют свои особенности.

Освобождение Кинбурнской косы, за которую ВСУ ведут бои, позволит Украине контролировать выходы в ряд портов. Кроме того, это увеличит военно-морскую активность и позволит потенциально провести переправу на левый берег Днепра. Об этом сказано в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что Кинбурнская коса находится в 4 км через пролив от Очакова. Взятие ее под контроль позволит контролировать и вход в Днепр, Южный Буг, а также порты Николаева и Херсона.

Российские захватчики использовали косу для ракетных и артиллерийских ударов по Очакову, южной части Николаевской области и подконтрольных Украине районов у Черного моря.

В ISW считают, что контроль над Кинбурнской косой позволил бы ВСУ ослабить российские удары по побережью. Помимо это, военно-морскую активность Украины в таком случае можно увеличить, а также провести операции по переправе на левый берег под значительно меньшим огнем артиллерии, чем при переправе через Днепр.

Эксперты также обращают внимание на то, что коса находится вне 25-км зоны действия 152-мм артиллерии армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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