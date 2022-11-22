«Мне продолжают звонить и интересоваться, а я только и успеваю говорить: занято-занято» 22.11.2022, 11:05

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Как обстоят дела с арендой жилья в Минске на Новый год.

До Нового года остается полтора месяца, а найти место для празднования главной ночи с каждым днем становится сложнее. Одна компания выбирает загородный коттедж, где можно комфортно праздновать семьями с детьми, другая — отдает предпочтение аренде квартиры на ночь или на несколько дней. Корреспондент Blizko.by посмотрел новогодние предложения и узнал, сколько можно заплатить за праздничную программу.

Опытный арендатор советует заранее позаботиться о бронировании загородного дома.

— Чем раньше вы начнете просматривать варианты, тем больше бюджетных предложений сможете найти и выбрать подходящее для себя место, — рассказывает Олег.

— Мне продолжают звонить и интересоваться, а я только и успеваю говорить: занято-занято. Еще бы! Те, кто снимал у меня раньше, прекрасно знают, что за двухэтажный дом с баней и бассейном, нужно становиться в очередь. Тем более за небольшие деньги!

Олег нигде не оставляет рекламные объявления — не нуждается в дополнительной информации о своем загородном участке.

— В моем случае хорошо работает сарафанное радио. Одна компания узнала от друзей, сами съездили, посмотрели, повеселились и поделились моим номером. Все на этом.

«В сентябре забронировали дом на новогоднюю ночь. Подумали об этом заранее!»

— Знаете, а я и не удивился, — рассказывает мужчина. — Если начнете задумываться в ноябре или в начале декабря, то выбирать будет не из чего. Может, что-то и останется, но за большую сумму денег. Я, например, сдал за 500$, и это только два дня: 31 декабря и 1 января. Не думаю, что это много, большинство арендаторов такой дом сдают от 1000$. Но на Рождество ценник не повышал, да и не бронировал пока никто.

«Вы поздно занялись этим вопросом — уже занято»

Чтобы узнать, как обстоят дела с арендой квартир на новогоднюю ночь, позвонили по десяти объявлениям и пришли к выводу: поиски нужно начинать заранее.

— Квартиру уже забронировали и на Рождество, и на Новый год. Где-то в конце октября — начале ноября начали интересоваться.

Арендатор однокомнатной квартиры в тихом районе Минска рассказала, что большинство предложений на новогоднюю ночь сдаются от трех дней.

— Если сдавать на сутки, нужно будет приехать 31 декабря, познакомиться, отдать ключи и снова приехать 1 января. Мы так не хотим — у нас тоже праздник, на котором будем отдыхать.

«Проживание пяти взрослых в номере люкс — 943$»

Еще один вариант, который пользуется популярностью для новогодних празднований, — усадьбы.

Например, «Кветкі яблыні» в Вилейском районе, деревне Людвиново предлагают поучаствовать в своем новогоднем туре.

— Заселение 31 декабря с 14.00 и поздний выезд первого января. После заселения можно пообедать в нашем уютном ресторане, а С 21.00 до 1.00 начинается банкетная программа с ведущим, музыкой, играми. Танцы и веселье продолжаются до 3.00, — рассказала менеджер. — Первого января поздний завтрак, переходящий в обед в формате шведского стола, при хорошей погоде, возможно, будет организован на улице. После чего начнется программа для детей и взрослых: огромная «дженга», настольный футбол, эластик и многое другое.

Также за дополнительную плату предлагают арендовать коньки, тюбинги и сеансы бани. Тематику Нового года пока не раскрывают, но она должна быть.

— Стоимость тура на одного взрослого с проживанием в номере стандарт — 188$, в полулюксе — 200$, 236$ — с проживанием в люксе, 260$ — тур с проживанием в вип-люксе. Все номера рассчитаны на двух человек, размещение на дополнительном месте взрослого — 157$, ребенка — 111$.

Там рассчитали стоимость для компании из пяти человек в номере люкс на даты с 31 декабря по 1 января. Она составила 943$.

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